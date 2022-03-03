مشروع "استند آب" يتيح الفرصة للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط لأربعة رواد أعمال مبتكرين

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سيوفر مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع المركز الفني للنسيج باعتبارهما شركاء في مشروع "استند آب "، STAND Up، الفرصة لأربعة رواد أعمال مبتكرين في مجال النسيج للاستفادة من مبادرة "النسيج المستدام من أجل التشبيك وتطوير مشاريع أعمال الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط"وفي هذا السياق أطلق مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والمركز الفني للنسيج ،دعوة لتقديم الترشحات بداية من 28 فيفري 2022 والى غاية 31 مارس 2022وسيستفيد رواد الأعمال المختارون والمبتكرين في مجالات النسيج والموضة والملابس من منحة بقيمة 4000 أورو لكل فرد منهمويمكن استبدال هذه المنحة مباشرة بالخدمات التي تهدف إلى مساعدة رائد الأعمال على تطوير أنشطته في سوق خارجي يقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.وستعطى الأولوية للشركات الناشئة الراغبة في تطوير نشاطها في البلدان المعنية من خلال مبادرة STAND Up وهي إيطاليا وإسبانيا ومصر ولبنان وتونس وستمكن هذه التمويلات من توفير نفقات السفر إلى البلدان المختارة وخدمات التسويق والاتصالات الرقمية والخدمات الاستشارية من منظمة محلية لتطوير الشركات الناشئة والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التي تهم الشركات الناشئة. وستوفر هذه المبادرة الفرصة للوصول إلى الأسواق الدولية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وتحفيز تطوير الأعمال التجارية الدولية والتواصل مع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة بالإضافة إلى المساعدة على تعزيز التبادلات مع الخبراء والمهنيين في مجال إنشاء الأعمال التجارية لتحديد موردين جدد وإنشاء فرص عمل في الخارج.