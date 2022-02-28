تساقط الثلوج بمرتفعات معتمديتي مكثر و كسرى


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 10:55 قراءة: 0 د, 17 ث
      
وات - شهدت مرتفعات معتمديتي مكثر وكسرى التابعين لولاية سليانة، صباح اليوم الإثنين، تساقط كميات من الثلوج خاصة بمناطق سوق الجمعة وصدين وحانوت مرزوق

...

ولم تؤثر الثلوج المتساقطة بكميات قليلة على حركة المرور، وفق ما بينته مصادر من الحرس الوطني ل(وات)

ولم تشهد بقية معتمديات ولاية سليانة تساقطا للأمطار منذ ليلة أمس الأحد، ماتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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