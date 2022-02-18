قبلي: وقفة احتجاجية لفلاحي واحة دوز المركز للمطالبة بمعالجة اشكالية تملح البئر المخصصة لري الواحة

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نفذ عدد من فلاحي واحة دوز المركز بولاية قبلي، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام مقر خلية الارشاد الفلاحي بالمنطقة، للمطالبة بالتدخل العاجل لمعالجة اشكالية تملح البئر الجوفية الحارة المستغلة في ري هذه الواحة.وأوضح رئيس الجمعية المائية لواحة دوز المركز، العيد بن فرج، لـ"وات" ان اشكالية تملح البئر الجوفية الحارة المستغلة لري واحة دوز المركز التي تمسح اكثر من 309 هكتارات ظهرت منذ السنة الفارطة حيث اكتشف الفلاحون منذ شهر جويلية الماضي ارتفاع معدل ملوحة المياه الى اكثر من 25 غرام في اللتر وهو ما بات يشكل خطرا على اشجار النخيل وادّى الى تراجع المردودية وتاثر واضح على جودة الصابة.وأشار الى ان نسبة ملوحة هذه البئر، التي يصل دفقها، الى 120 لترا في الثانية كانت في حدود 1.8 غرام في اللتر، الا ان الارتفاع الخطير والمفاجىء لمعدل الملوحة ادى الى حد الان الى تلف تام لـقرابة 380 اصل نخيل.من جانبه، أبرز الفلاح الهادي بن رجب ان هذه الواحة التي يستغلها اكثر من 1560 فلاحا تمثل مورد الرزق الوحيد للكثير منهم، كما انها توفر فرص عمل موسمية للكثير من اليد العاملة من مدينة دوز ومن خارجها اثناء موسم التلقيح والتغليف وجمع الصابة.ودعا الى الاسراع بمعالجة اشكالية تملح البئر الجوفية الحارة التي لا تمثل خطرا على واحة دوز المركز فقط بل قد يمتد تأثيرها لباقي الواحات المجاورة وحتى للمائدة المائية المستغلة للربط بالماء الصالح للشراب بالمنازل، بما قد يحول هذه البئر الى خطر بيئي كبير على الجهة، مناديا بالاسراع في غلق هذه البئر خاصة وان اغلب فلاحي واحة دوز المركز قد توقفوا عن ري مقاسمهم بمياهها.وفي رده على هذا الاشكال، اكد رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مختار الجليدي، لـ"وات"، انه تم التفطن لاشكالية تملح مياه البئر الجوفية الحارة بواحة دوز المركز منذ شهر اوت الماضي، حيث تحوّل فريق فني على عين المكان اثر تشكيات الفلاحين وتم رفع عينات اكدت وصول نسبة ملوحة المياه الى قرابة 18 غرام في اللتر وهو ما دفع مصالح المندوبية الجهوية الى مراسلة الادارة العامة للموارد المائية لطلب تدخل عاجل لصدم بئر قديمة حارة محاذية لهذه البئر كانت قد تملحت سابقا لكي لا تتسرب مياهها لهذه البئر.واضاف المصدر ذاته انه قد تم الاتفاق مبدئيا مع الفلاحين على غلق هذه البئر الا ان فلاحي البيوت المحمية رفضوا ذلك نظرا لكون مياهها مستغلة ايضا في ري مشاريع الزراعات الجيوحرارية وتم بالتالي الاتفاق على تواصل دفق هذه البئر الجوفية الحارة الى حين التدخل فيها قريبا.وأكد ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بصدد متابعة وضعية هذه البئر التي تضخ من مائدة القاري الوسيط، كما تم عرض مشروع التدخل سواء باعادة اكساء البئر لمنع التسربات الجانبية او حفر بئر جديدة تعويضية، مشيرا إلى انه تم عرض هذا المشروع على البنك الاوروبي للتنمية والتعمير للنظر في امكانية ادراجه ضمن المشاريع الممولة من قبله.