سفير أوكرانيا بتونس: " سنعمل على حماية الجاليات الأجنبية بما فيها التونسية في حال اندلعت الحرب مع روسيا"

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أكد سفير أوكرانيا بتونس، فلوديمير خومانيتس، إن حكومة بلاده ستعمل على حماية الجاليات الأجنبية بما فيها الجالية التونسية المقيمة بأوكرانيا في حال اندلعت الحرب مع روسيا.وقال خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الأوكرانية بتونس العاصمة، أن بلاده بصدد التّنسيق مع السلطات التونسية والقنصلية التونسية بكييف لتقديم كل المعلومات اللازمة حول الأوضاع.وشدد خومانيتس على أن بلاده مستعدة لأي وضع بما فيها نشوب الحرب مع روسيا، وستقوم بكل الجهود لحماية الجاليات المقيمة بأوكرانيا بما فيها الجالية التونسية.ويوجد في أوكرانيا أكثر من 1500 مقيم تونسي من بينهم أكثر من 500 طالب يدرسون في الجامعات، بحسب احصائيات تقريبية قدمها السفير الأوكراني.وتعيش أوكرانيا منذ فترة قلقا متصاعدا جراء نشر روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها، بينما تصر روسيا على أنها لا تخطط لمهاجمتها.لكن القلق يتصاعد في أوكرانيا وحلفائها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من وجود تهديد روسي حقيقي لغزو أوكرانيا مثلما استولت عام 2014 على جزيرة القرم.وقال السفير الأوكراني إن بلاده تقوم بحشد ديبلوماسي وعسكري ضد التصعيد الروسي، مؤكدا أن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية موجعة في حال أقدمت على مهاجمة بلاده.