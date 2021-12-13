بن عروس: عملية الفرز الأولي للانتخابات البلدية الجزئية بالمروج تظهر تصدر القائمة المستقلة "المروج تريد" بـ16 مقعدا

وات - أسفرت النتائج الاولية للانتخابات البلدية الجزئية بالمروج، بعد القيام بجميع عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بمركز التجميع للدائرة الانتخابية بالمروج، عن تصدّر القائمة المستقلة " المروج تريد " بعد حصولها على 16 مقعدا، تليها قائمة حزب حركة النهضة بـ 12 مقعدا، ثم القائمة المستقلة " مروج الغد " بـ 8 مقاعد.



وكانت عملية الفرز الاولي بمركز التجميع بالهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس أنهت أعمال الإحصاء والفرز بعد تلقي محاضر الفرز من جميع المراكز والمكاتب المفتوحة لهذه الانتخابات خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، لتسفر عملية الاقتراع عن حصول القائمة المستقلة " المروج تريد" على 1904 أصوات من مجموع الأصوات المصرح بها لكل القائمات والبالغ عددها 4379 صوتا، وهو مايعني حصولها على 43 بالمائة من عدد الاصوات، تليها قائمة حزب حركة النهضة بعد حصولها على 1493 صوتا وهو مايعني حصولها على نسبة 33 بالمائة من عدد الاصوات المصرح بها، تعقبها القائمة المستقلة "مروج الغد "بعد حصولها على 1036 صوتا وهو مايوافق حصولها على نسبة 24 بالمائة من عدد الاصوات المصرح بها.



يذكر ان عدد المرسمين بالدائرة الانتخابية لبلدية المروج يبلغ 57 ألفا و679 ناخبا قام 4472 ناخبا منهم بالتصويت، وتم الغاء 66 ورقة انتخابية، وبلغ عدد الاوراق البيضاء 27 ورقة، لتبلغ نسبة الاقتراع العامة 7 فاصل 1 بالمائة .



