الخطوط الجوية التونسية تعلن عن تعليق كافة الرحلات الجوية نحو المغرب إلى إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، عن تعليق كافة الرحلات نحو المغرب وذلك حتى إشعار آخر.

وتم اقرار هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية كافة رحلات المسافرين من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر 2021 على الساعة 23 و59 دق .



وكانت المغرب قد اتخذت هذا القرار بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا ، " أوميكرون" في أوروبا وفي إفريقيا.



ولمزيد الاستفسار يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الناقلة الوطنية عبر الأرقام التالية :

من تونس81 10 77 77

من الخارج : 70103700(+216) / (+216)70101300

أو عبر المايل : callcenter@tunisair.com.tn





