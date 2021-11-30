الخطوط الجوية التونسية تعلن عن تعليق كافة الرحلات الجوية نحو المغرب إلى إشعار آخر

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 12:14 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، عن تعليق كافة الرحلات نحو المغرب وذلك حتى إشعار آخر.
وتم اقرار هذا الإجراء، بناء على تعليق السلطات المغربية كافة رحلات المسافرين من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر 2021 على الساعة 23 و59 دق .

وكانت المغرب قد اتخذت هذا القرار بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا ، " أوميكرون" في أوروبا وفي إفريقيا.

ولمزيد الاستفسار يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الناقلة الوطنية عبر الأرقام التالية :
من تونس81 10 77 77
من الخارج : 70103700(+216) / (+216)70101300
أو عبر المايل : callcenter@tunisair.com.tn


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237061

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 30 Novembre 2021 à 12h 37m |           
C'est des gamineries de la part de TU....le Maroc avait suspendu ses vols sur des bases sanitaires...
TU le refait en guise de represailles tout à fait inutiles...pas sérieux du tout notre compagnie nationale !



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