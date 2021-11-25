2021 المصادقة على الاستراتيجية التونسية لتنفيذ اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر يوم 16 ديسمبر

( من مبعوثة "وات"، اميرة الجنزري)- أعلن الاقتصادي بمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، عزيز جايد، الخميس، ان المصادقة على الاستراتيجية التونسية الخاصة بتطبيق اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، التي وضعتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بدعم من اللجنة الاقتصادية لافريقيا، ستتم يوم 16 ديسمبر 2021 في تونس.



وافاد جايد خلال مداخلة في اجتماع الخبراء حول موضوع "تحرير مكامن سلاسل القيمة الاقليمية في شمال افريقيا: التركيز على قطاعي الصيدلة والمالية الرقمية"، المنعقد بمراكش يومي 24 و 25 نوفمبر 2021، ان اللجنة الاقتصادية لافريقيا، ستعمل على تقديم الدعم الفني لبلدان شمال افريقيا لاعداد استراتيجياتها الوطنية بهدف مساعدتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة.



وكانت تونس صادقت على اتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر الرامية الى احداث اكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تجمع اكثر من 2ر1 مليار شخص بناتج محلي اجمالي يفوق 2500 مليار دولار والتي تؤشر لبداية مرحلة جديدة من التنمية في القارة.



كما ستتيح هذه الاتفاقية جملة من المزايا الاخرى بفضل اقتصاد الحجم وتوسع المبادلات والتحول الهيكلي والعمالة المنتجة والحد من الفقر.



وتساعد الاتفاقية، وفق خبراء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، القارة على التقليص من تداعيات كوفيد-19 وتسريع انتعاشها الاقتصادي، بفضل التخفيض من تشظي السوق القارية وتطوير سلاسل القيمة الافريقية وارساء ظروف ملائمة لتنويع الاقتصاديات.



وسيوفر إحداث المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر، ايضا، للمؤسسات ومنها المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتأثرة بشكل خاص بجائحة كوفيد-19، الفرصة للنفاذ إلى اسواق جديدة، للتزود والبيع ولا سيما على الخط.



ترجمة : وداد مدفعي







