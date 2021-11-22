قفصة: المشمولون بالقانون عدد 38 لتشغيل حاملي الشهائد العليا ينّفذون وقفة احتجاجية رافضة لقرار رئيس الجمهورية القاضي بعدم تفعيل قانون انتدابهم

وات - نفّذ عدد من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم فوق الـ10 سنوات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة تنديدا بقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القاضي بعدم تفعيل القانون عدد38 لسنة 2020 الخاص بانتدابهم في الوظيفة العمومية على دفعات، ورفعوا شعارات مطالبة بالتشغيل وبإيجاد حلّ لبطالتهم.



وصرّحت، فضيلة عفصي، عن تنسيقية أصحاب الشهائد العليا "المعطلين عن العمل" بقفصة، لـ"وات"، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للتعبير عن رفض قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بعدم تفعيل القانون الخاص بتشغيلهم، الذي ما يعدّ، وفق تعبيرها، "مظلمة في حقهم".

واضافت ان رئيس الجمهورية مطالب بعد اتخاذه هذا القرار بايجاد حلول لاصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل، إضافة إلى تقديم فكرة واضحة عن المبادرة التي اقترحها لخلق فرص شغل لهم.



يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وأكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل والتكوين المهني.

وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، في الفصل الاول منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.



