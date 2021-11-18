الرابطة الاولى (الجولة السادسة) : نتائج مباريات الدفعة الثانية والترتيب

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت يوم الخميس:
-- المجموعة الاولى
الخميس 18 نوفمبر 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ايمانويل زيزيكو (67) هاشم عباس (77)
نادي حمام الانف 2 غيث الصغير (47 من ركلة جزاء) لؤي زروق (90 زائد 4)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 فخر الدين العوجي (45 زائد 1) ايوب مشارك (61)
امل حمام سوسة 1 مروان طريطر (45 زائد 2)
الاربعاء 17 نوفمبر 2021
في الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)
النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)
الجمعة 19 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر بتطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1
--النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3
--النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5
4-اتحاد بن قردان 8 6 2 2 2 5 5
5- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 6 1 1 4 6 10
-- المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)
هلال الشابة صفر
في المنزه
النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)
الترجي الجرجيسي صفر
في مصطفى بن جنات - س 16
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي
الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0
--النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2
3-مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 4 3
4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4
5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
7-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 4
--الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4
-- المجموعة الاولى
الخميس 18 نوفمبر 2021
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ايمانويل زيزيكو (67) هاشم عباس (77)
نادي حمام الانف 2 غيث الصغير (47 من ركلة جزاء) لؤي زروق (90 زائد 4)
في بن قردان
اتحاد بن قردان 2 فخر الدين العوجي (45 زائد 1) ايوب مشارك (61)
امل حمام سوسة 1 مروان طريطر (45 زائد 2)
الاربعاء 17 نوفمبر 2021
في الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)
النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)
الجمعة 19 نوفمبر 2021
في بئر الاحمر بتطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1
--النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3
--النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5
4-اتحاد بن قردان 8 6 2 2 2 5 5
5- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 6 1 1 4 6 10
-- المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر 2021
في سليمان
مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)
هلال الشابة صفر
في المنزه
النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)
الترجي الجرجيسي صفر
في مصطفى بن جنات - س 16
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي
الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0
--النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2
3-مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 4 3
4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4
5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
7-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 4
--الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4
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