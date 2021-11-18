الرابطة الاولى (الجولة السادسة) : نتائج مباريات الدفعة الثانية والترتيب

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة السادسة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت يوم الخميس:



-- المجموعة الاولى

الخميس 18 نوفمبر 2021

في المتلوي

نجم المتلوي 2 ايمانويل زيزيكو (67) هاشم عباس (77)

نادي حمام الانف 2 غيث الصغير (47 من ركلة جزاء) لؤي زروق (90 زائد 4)



في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 فخر الدين العوجي (45 زائد 1) ايوب مشارك (61)

امل حمام سوسة 1 مروان طريطر (45 زائد 2)



الاربعاء 17 نوفمبر 2021

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)

النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)



الجمعة 19 نوفمبر 2021

في بئر الاحمر بتطاوين - س 14

اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي



الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1

--النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3

--النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5

4-اتحاد بن قردان 8 6 2 2 2 5 5

5- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6

6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6

7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4

8-نادي حمام الانف 4 6 1 1 4 6 10



-- المجموعة الثانية

الخميس 18 نوفمبر 2021

في سليمان

مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (76 من ركلة جزاء)

هلال الشابة صفر

في المنزه

النادي الافريقي 1 بلال العيفة (63)

الترجي الجرجيسي صفر

في مصطفى بن جنات - س 16

الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي

الجمعة 19 نوفمبر

في حمام سوسة - س 14

النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر



الترتيب

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0

--النادي الافريقي 11 6 3 2 1 4 2

3-مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 4 3

4-هلال الشابة 7 6 2 1 3 3 4

5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4

6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2

7-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 4

--الترجي الجرجيسي 4 6 0 4 2 1 4





