نسبة امتلاء السدود تصل إلى مستوى 31،2 بالمائة

قدّر معدل امتلاء السدود إلى حدود يوم 9 نوفمبر 2021 بحوالي 31،2 بالمائة من قدرة هذه السدود الجملية من تخزين المياه، وفق ما أشار إليه المرصد الوطني للفلاحة، الخميس.



وسجّل سد المولى وسد سيدي البرّاق وسد بربرة نسبة امتلاء قصوى بلغت على التوالي 97،2 بالمائة و63،7 بالمائة و63،3 بالمائة، بحسب المصدر ذاته.



يذكر أن الإيرادات الجمليّة للسدود بلغت إلى يوم 9 نوفمبر 2021 حوالي 131،3 مليون متر مكعب أي بتراجع بالمقارنة مع معدل الإيرادات المسجلة للسنوات الثلاث الاخيرة (221،3 مليون متر مكعب) وبزيادة نسبية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 (100،6 مليون متر مكعب).

وتتوزع هذه الايرادات الى 91،2 بالمائة في الشمال و3،2 بالمائة في الوسط و5،6 بالمائة في الوطن القبلي.



ويقدّر المخزون الجملي للسدود إلى حدود التاريخ ذاته ب722،8 مليون متر مكعب من المياه مقابل 897،9 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من 2020 و1153،2 مليون متر مكعب كمعدل للسنوات الثلاث المنقضية.



ويتوزع المخزون العام للسدود إلى 89،3 بالمائة في الشمال و8،1 بالمائة في الوسط و2،6 بالمائة في الوطن القبلي.



