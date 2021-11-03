بنزرت: تنفيذ قرار إخلاء واسترجاع عقّار يمسح 10 هكتارات سيخصص منه هكتاران لانجاز معهد ثانوي في بنزرت الجنوبية

وات - تولّت اليوم اللجنة الجهوية لاسترجاع العقارات العمومية المستغلة بصفة غير قانونية ،من استرجاع عقار دولي بمساحة 10 هكتارات واقع في معتمدية بنزرت الجنوبية ، وفق تأكيد رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت .
واوضحت في تصريح لمراسل (وات ) في الجهة ، أن اللجنة المتركّبة من المصالح الادارية والفنية والامنية وتحت اشراف الوالي سمير عبد اللاوي ، تولّت استرجاع العقار دون إشكاليات من اي نوع .
واضافت رئيسة دائرة الشؤون العقارية ان العقار سيخصص منه هكتاران لإنجاز أوّل معهد ثانوي في معتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 7 ملايين دينار كان مبرمجا من قبل الدولة منذ سنة 2012 وتعطّل بسبب استغلال العقّار من قبل احد المواطنين.
يذكر ان عملية تنفيذ قرار الاخلاء و واسترجاع العقار الدولي تمّت بحضور كل من الكاتب العام للولاية ومعتمد بنزرت الجنوبية نيابة عن والي الجهة ،علاوة على المصالح الامنية وادارتي التجهيز والتربية والمكلف العام بنزاعات الدولة.
واوضحت في تصريح لمراسل (وات ) في الجهة ، أن اللجنة المتركّبة من المصالح الادارية والفنية والامنية وتحت اشراف الوالي سمير عبد اللاوي ، تولّت استرجاع العقار دون إشكاليات من اي نوع .
واضافت رئيسة دائرة الشؤون العقارية ان العقار سيخصص منه هكتاران لإنجاز أوّل معهد ثانوي في معتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 7 ملايين دينار كان مبرمجا من قبل الدولة منذ سنة 2012 وتعطّل بسبب استغلال العقّار من قبل احد المواطنين.
يذكر ان عملية تنفيذ قرار الاخلاء و واسترجاع العقار الدولي تمّت بحضور كل من الكاتب العام للولاية ومعتمد بنزرت الجنوبية نيابة عن والي الجهة ،علاوة على المصالح الامنية وادارتي التجهيز والتربية والمكلف العام بنزاعات الدولة.
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