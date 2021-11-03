بنزرت: تنفيذ قرار إخلاء واسترجاع عقّار يمسح 10 هكتارات سيخصص منه هكتاران لانجاز معهد ثانوي في بنزرت الجنوبية

Publié le Mercredi 03 Novembre 2021 - 14:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وات - تولّت اليوم اللجنة الجهوية لاسترجاع العقارات العمومية المستغلة بصفة غير قانونية ،من استرجاع عقار دولي بمساحة 10 هكتارات واقع في معتمدية بنزرت الجنوبية ، وفق تأكيد رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز ولاية بنزرت .

واوضحت في تصريح لمراسل (وات ) في الجهة ، أن اللجنة المتركّبة من المصالح الادارية والفنية والامنية وتحت اشراف الوالي سمير عبد اللاوي ، تولّت استرجاع العقار دون إشكاليات من اي نوع .
واضافت رئيسة دائرة الشؤون العقارية ان العقار سيخصص منه هكتاران لإنجاز أوّل معهد ثانوي في معتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 7 ملايين دينار كان مبرمجا من قبل الدولة منذ سنة 2012 وتعطّل بسبب استغلال العقّار من قبل احد المواطنين.

يذكر ان عملية تنفيذ قرار الاخلاء و واسترجاع العقار الدولي تمّت بحضور كل من الكاتب العام للولاية ومعتمد بنزرت الجنوبية نيابة عن والي الجهة ،علاوة على المصالح الامنية وادارتي التجهيز والتربية والمكلف العام بنزاعات الدولة.

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