إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 كلغ من "الزطلة" بمطار تونس قرطاج

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود من إحباط محاولة تهريب 3275 غرام من مادة القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل حقيبة مسافر تونسي قادم إلى تونس من اسطنبول .وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان شرطة الحدود في أمتعة المسافر المذكور حيث بإحالته إلى مصالح الديوانة للقيام بعملية التفتيش الدقيق لأمتعته تم العثور على كمية القنب الهندي مخفية داخل مخابئ مهيأة بحقيبة سفره.تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.