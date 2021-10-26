الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 27 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب رادس - س 16 و30
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي (يوسف السرايري)
الخميس 28 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب المتلوي - س 14 و30
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان (عامر شوشان)
المجموعة الثانية
ملعب حمام سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - النادي الافريقي (وليد الجريدي)
الاربعاء 27 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب رادس - س 16 و30
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي (يوسف السرايري)
الخميس 28 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب المتلوي - س 14 و30
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان (عامر شوشان)
المجموعة الثانية
ملعب حمام سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - النادي الافريقي (وليد الجريدي)
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