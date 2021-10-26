الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولة الثانية

في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:





الاربعاء 27 اكتوبر

المجموعة الاولى

ملعب رادس - س 16 و30

الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي (يوسف السرايري)





الخميس 28 اكتوبر

المجموعة الاولى

ملعب المتلوي - س 14 و30

نجم المتلوي - اتحاد بن قردان (عامر شوشان)



المجموعة الثانية

ملعب حمام سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - النادي الافريقي (وليد الجريدي)





