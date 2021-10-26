الرابطة 1 - تعيين حكام المقابلات المتاخرة للجولة الثانية

Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 14:42قراءة: 0 د, 22 ث
في ما يلي تعيين حكام المقابلات المتاخرة من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:


الاربعاء 27 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب رادس - س 16 و30
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي (يوسف السرايري)


الخميس 28 اكتوبر
المجموعة الاولى
ملعب المتلوي - س 14 و30
نجم المتلوي - اتحاد بن قردان (عامر شوشان)

المجموعة الثانية
ملعب حمام سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - النادي الافريقي (وليد الجريدي)


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