تنظيم الحج .. وزير الشؤون الدينية يلتقي بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والاقامات

خصص اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة ،وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والاقامات عصام الهمامي، للنظر في افاق التعاون بين الوزارة والشركة بما يعود بالنفع على تنظيم الحج.



واوصى الوزير بمزيد احكام التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة في التنظيم لتأمين موسم ناجح لضيوف الرحمان في ظل ظروف صحية استثنائية يعيشها كل العالم، وفق ما جاء في صادر عن وزارة الشؤون الدينية.



وقد حضر اللقاء الذي جرى بمقر وزترة الشؤون الدينية ثلة من اطارات الادارة العامة للحج والعمرة عن الوزارة واطارات من شركة الخدمات الوطنية والاقامات.



وكانت وزارة الشؤون الدينية أعلنت عن فتح باب التسجيل للحج لسنة 1443هـ/2022م حصريا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بداية من يوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021 وإلى غاية يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 بدخول الغاية، موضحة أنه سيتم فتح باب التسجيل في انتظار ما ستقرّره السلطات السعوديّة بخصوص الحج عموما وما ستحدّده من ضوابط وترتيبات خدمة لضيوف الرحمان.





