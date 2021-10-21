قابس : حملة ترويجية لرمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للاصل

وات - نظّم اليوم مشروع النفاذ للاسواق للمنتوجات الفلاحية والمحلية الذي تنفذه منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والمجمع المهني المشترك للغلال ومشروع " إرادة " والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس حملة ترويجية لرمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للأصل.



وتهدف هذه الحملة وفق ما ذكر لمراسل " وات " خميس الناصفي الخبير لدى الامم المتحدة للتنمية الصناعية الى تمكين المنتجين للرمان من الإلمام بالشروط التي يتعين عليهم الالتزام بها لحصول منتوجهم على التسمية المثبتة للاصل " رمان قابس " ، مبيّنا ان هذه التسمية تكتسي أهمية ثابتة باعتبارها تساعد على مقاومة الغشّ عند تسويق هذا المنتوج وتمكن من فتح أسواق جديدة للرمان وفي ذلك فائدة كبيرة للفلاح.

وقد شملت الحملة الترويجية لرمان قابس المتحصل على التسمية المثبتة للاصل والتي شاركت فيها تعاضديات الخدمات الفلاحية والجمعيات المهتمة بالرمان كلاّ من مناطق الزارات وكتانة في مارث وقابس المدينة وشنني حيث تم بالنقاط الترويجية التي تم تركيزها بالمناسبة عرض منتوج تلك المناطق من ثمار الرمان.

ومعلوم ان رمان قابس قد اكتسب شهرة واسعة جعلته يلقى رواجا كبيرا داخل بالأسواق الداخلية والخارجية وهي شهرة متأتية من الممارسات الزراعية التي يعتمدها الفلاحون بالجهة في انتاج هذه الثمار التي تتمتع بمنافع طبية وغذائية عديدة.



