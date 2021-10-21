متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 21 أكتوبر ..

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الكاف: رصد اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد دون تسجيل حالات وفاة



تراجعت اليوم الخميس، مؤشرات انشار وباء "كورونا" المستجد بولاية الكاف إلى أدنى المستويات وذلك بعد الكشف عن نتاج التحاليل المخبرية المجراة بتاريخ 19 اكتوبر على 77 عينة أفرزت اصابتين بعدوى الفيروس، ولم يقع تسجيل حالات وفاة



وكشف التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 12 مصابا منهم 05 مصابين في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، كما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 40 حالة



ويرتفع وفق الاحصائيات الجديدة إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19623 حالة تماثل منهم 19583 شخصا للشفاء اي بنسبة تعاف قدرها 99 فاصل 8 بالمائة فيما استقر عدد الوفيات في حدود 689 شخصاً.



