صندوق النقد العربي يصدر كتيّبات لتعزيز وعي الشباب الاقتصادي والمالي

وات - أصدر صندوق النقد العربي، سلسلة كتيّبات حول التجارة الالكترونية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي قصد تعزيز وعيهم الاقتصادي والمالي وتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، في خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات.



وبين صندوق النقد العربي أنّ هذا الاصدار الجديد، الذي نشر في 18 اكتوبر 2021، يخاطب بشكل عام المواطن العربي وغير المختصين في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية بهدف المساعدة على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي وأساسيات التمويل والتقنيات المالية الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية وغيرها من القضايا الأخرى الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.





ويسعى الصندوق من خلال هذه الكتيّبات الى أن يساهم في تعزيز دور الشباب العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفة ودراية بما يمكن من المساهمة بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربي، وفق المصدر ذاته.





ويُلقي هذا الاصدار الضوء على مفهوم وأنواع التجارة الإلكترونية ونشأتها وعوامل تطورها ويستعرض أهم العوامل المساعدة على تطورها وحجم أنشطتها على المستويين الإقليمي والدولي الى جانب المؤشرات المستخدمة في قياس حجم التجارة الإلكترونية.



ويندرج هذا الاصدار "في اطار إدراك صندوق النقد العربي لأهمية نشر الوعي بين فئة الشباب بأهمية الاقتصاد الرقمي والتطورات المرتبطة به ومن أهمها تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية"



وتنصهر هذه الأنشطة البحثية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 في أن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية.



:وصندوق النقد العربي هو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست سنة 1976. ويبلغ عدد البلدان الأعضاء فيها 22 بلدا عربيا وهي تونس والجزائر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والقُمر المتحدة والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.



