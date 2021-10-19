كاس الاتحاد الافريقي - اتحاد بن قردان يتحول الى المغرب مساء الخميس

وات - يواصل الاتحاد الرياضي ببنقردان بتونس تحضيراته لمباراة الاياب مع نهضة بركان المغربي في اطار الدور الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

وكان فريق الاتحاد باشر تحضيراته للدور الثاني من المسابقة بعد دورة المرحوم لطفي السبتي اي منذ اكثر من 15 يوما خارج بنقردان حيث اجرى تحضيراته لمباراة الذهاب في مدينة المنستير حيث خاض اللقاء ثم تحول الى تونس ليواصل التحضيرات قبل السفر الى المغرب.



ويسافر وفد اتحاد بنقردان الى المغرب لخوض لقاء الاياب في رحلة عادية الى الدار البيضاء مساء الخميس حسب ما افاد مصدر من هيئة الاتحاد.

وكان اتحاد بن قردان انهزم في لقاء الذهاب 0-1 بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



ويحل الفريق ضيفا على نهضة بركان المغربي يوم الاحد المقبل (س 19 بتوقيت تونس).



ومن جهته يتبارى فريق نهضة بركان المغربي مساء غد الاربعاء ( ‏السادسة و 15 دقيقة توقيت محلي) في اطار الجولة السادسة من البطولة المغربية مع اولمبيك خريبقة بالملعب البلدي بمدينة بركان ( شمال شرق المغرب).



ر/ زهو



