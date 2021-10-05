تطاوين: المستشفى الجهوي يتعزز بجهاز انتاج الصفائح الدموية والدعوة ملحة للتبرع بالدم

وات - تعزز المخبر الجهوي للتحاليل الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين بالة حديثة مكنته لاول مرة من انتاج الصفائح الدموية التي كثيرا ما يحتاجها المرضى ولا سيما في العمليات الجراحية



وابرز رئيس قسم مخبر التحاليل الطبية وبنك الدم لمجد خذر في تصريح ل(وات) اهمية توفر هذه الالة التى مكنت الفنيين السامين بالمخبر من تحقيق الهدف المنشود، وذلك بعد ان تلقوا تربصات مهنية في المستشفى الجهوي بقابس



وشدد خذر على ان نجاح هذه التجربة يتوقف على مدى اقبال المتبرعين بالدم باعتباره المادة الاساسية لانتاج الصفائح، واشار الى ان التبرعات قلت كثيرا السنة الماضية والسنة الحالية (07 متبرعين متطوعين) بسبب تفشي فيروس "كورونا" ما دعا الى اشتراط التبرع مسبقا بالدم من قبل اسرة كل مريض يحتاج الى اجراء عملية جراحية او ولادة قيصرية بسبب تدني مخزون البنك من الدم او لافتقاده لنوعية معينة منه



وافاد بان المستشفى يحتاج سنويا ما لا يقل عن 1500 كيس (poches) من الدم و75 كيسا من الصفائح وهي مادة لا تزيد صلوحيتها عن خمسة ايام، ثم يتم اتلافها عكس مادة البلازما التي تخزن لفترة طويلة وكلاهما من المكونات الاساسية للدم، واضاف ان بعض الحالات تحتاج الى 10 اكياس من الصفائح فيما تحتاج حالات اخرى لكيس او كيسين (يحتوي الكيس الواحد على ما بين 5ر0 و 7ر0 لتر)



واشار رئيس قسم مخبر التحاليل الطبية وبنك الدم الى ان حملات التبرع تقلصت بدورها مقارنة مع السنوات الماضية، ولم يقع تنظيم الا حملة واحدة للتبرع خلال سنتين بعد ان كان عدد الحملات لا يقل عن 3 او 4 حملات في السنة الواحدة



وشدد على ضرورة ان يكون لبنك الدم متبرعون دائمون وباعداد تتزايد مع تزايد حاجيات المرضى في المستشفى ذلك ان انتاج صفائح الدم في الجهة يجنب المرضى مخاطر عديدة عند انتظار جلب هذه المادة من قابس (اقرب مكان من الجهة تتوفر فيه هذه الصفائح) لا سيما عند اي تدخل جراحي استعجالي



وعبر عن ارتياحه لتوفر كل متطلبات العمل الجاد والمثمر في المخبر الذي يؤمن خدماته فنييون سامون اكفاء ويقوم بدوره الحيوي على احسن وجه، حسب تعبيره.



