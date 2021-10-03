متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 3 أكتوبر ..

Publié le Dimanche 03 Octobre 2021 - 11:35قراءة: 0 د, 35 ث
وات -


الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الاحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد صدور نتائج 140 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 01 اكتوبر

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات الى 682 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19526، تماثل منهم 19377 شخصا

كما جاء في التحيين اليومي الجديد، إنخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 17 مصابا منهم 08 اشخاص موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 149 حالة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة عبد الباقي الجمني (وات).

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