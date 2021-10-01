تنظيم عمليات تلقيح مفتوحة ضد كوفيد 19 يومي 2 و3 أكتوبر مع امكانية اختيار نوع اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تنظيم عمليات تلقيح مفتوحة ضد كوفيد 19 يومي 2 و3 أكتوبر الجاري لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق مع امكانية اختيار نوع اللقاح من بين خمس لقاحات متوفرة.



وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، انه يمكن للأشخاص البالغة أعمارهم 40 سنة فأكثر، المسجلين وغير المسجلين في منظومة "ايفاكس"، تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال يومي التلقيح المكثف السبت والأحد القادمين، مع إمكانية اختيار نوع اللقاح من بين لقاحات "أسترازينيكا" و"كورونافاك" (سينوفاك) و"فايزر" و"مودرنا" وجانسن".



ولفتت الى أنه بإمكان أيضا الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتلقي الجرعة الأولى من التلقيح يومي 2 و3 أكتوبر بعد تسجيلهم في منظومة "إيفاكس"، اختيار نوع التلقيح الراغبين في تلقيه.



وأفادت الوزارة أن هذه الأيام الوطنية المفتوحة للتلقيح، التي تندرج في اطار دفع عمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد 19، ستنتظم بمراكز التلقيح القارة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، حسب ذات البلاغ الذي تضمن قائمة مراكز التلقيح بمختلف ولايات الجمهورية.



