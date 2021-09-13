تونس تتسلم نحو 200 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الية "كوفاكس"

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 15:44 قراءة: 1 د, 0 ث
تسلّمت تونس، اليوم الإثنين، دفعة جديدة من اللقاحات ضدّ كوفيد 19 تضم نحو 200 ألف جرعة منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" العالمية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وجددت رئاسة الجمهورية في هذا البلاغ، شكرها للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقدّمه من دعم متواصل لتونس لمواجهة هذه الجائحة، "بما يُترجم الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون".

ومن جهتها أفادت السفارة الأمريكية بتونس انه بوصول هذه الدفعة الجديدة من لقاحات "فايزر" المقدمة من الولايات المتحدة إلى تونس عبر آلية "كوفاكس"، يصل إجمالي اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى تونس ما يقارب مليوني جرعة لقاح منذ شهر جويلية 2021.

وقد قال السفير الأمريكي دونالد بلوم بالمناسبة أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في جهوده الحثيثة لمكافحة جائحة كوفيد19، وهدفنا هو إنقاذ الأرواح وتوفير لقاحات آمنة وفعالة لأكبر عدد ممكن من التونسيين في أسرع وقت ممكن"، وفق بلاغ السفارة.

وحضر موكب تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة علي المرابط والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله والمدير العام للصحّة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم بالإضافة إلى ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتاران وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس ماريلينا فيفيانا.


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