ليبيا.. مفوضية الانتخابات تتسلم قانون انتخاب رئيس الدولة

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 18:16 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأحد، تسلمها رسميا قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" بشأن القانون، الذي أثار جدلا واسعا ورفضا من قبل بعض الأطراف الليبية لصدروه كما يقولون "بشكل منفرد" عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال البيان: "استلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة".

وأوضح أن القانون "يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

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