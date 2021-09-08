البطولة الافريقية للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يتاهل الى ربع النهائي

وات - ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة حامل اللقب تاهله الى الدور الثاني للبطولة الافريقية للامم المقامة حاليا بالعاصمة الرواندية كيغالي بتغلبه يوم الاربعاء بكل سهولة على نظيره الاثيوبي 3-صفر (25-13 و25-14 و25-16) في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول للمسابقة القارية.



وهو الانتصار الثاني لابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب بعد الفوز في الجولة الافتتاحية يوم الثلاثاء على منتخب نيجيريا 3-صفر.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 6 نقاط في الصدارة متقدما بفارق 4 نقاط على منتخب اثيوبيا الذي كان فاز في الجولة الاولى على منتخب جنوب السودان 3-2.

وتجمع المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها لاحقا بين منتخبي جنوب السودان صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة ومنتخب نيجيريا متذيل الترتيب بلا رصيد.



ويلاقي السداسي التونسي في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول منتخب جنوب السودان يوم 10 سبتمبر الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر في حين يواجه منتخب نيجيريا في نفس اليوم نظيره الاثيوبي على الساعة الرابعة بعد الزوال.

ويتبارى المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون ومالي والكونغو الديمقراطية والنيجر.



ويتاهل صاحبا المركزين والاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.



يذكر ان المنتخب التونسي كان قد توج بلقبي النسختين الاخيرتين عامي 2017 في القاهرة و2019 في تونس وهو يملك الرقم القياسي في عدد مرات احراز اللقب القاري ب10 تتويجات.



