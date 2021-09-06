متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 6 سبتمبر

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المهدية: وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا وتسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس



سجلت الجهة الصحية بالمهدية، الاثنين، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة الوبائية في مارس 2020، إلى 707 حالات وفاة.



من ناحية أخرى، كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ237 عينة، صدرت الاثنين، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تعافي 138 مصابا.



وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 15 بشربان و13 بهبيرة و11 بملولش 10 بقصور الساف و5 بكل من المهدية والسواسي وإصابتين (02) بالشابة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان والجم وأولاد الشامخ.



وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24566 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 22067 حالة شفاء، و707 حالة وفاة، و1792 حالة نشطة (حاملة للفيروس).



وتلقى 1377 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 193270، من بينهم 65564 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.





نابل: تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد



سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، 94 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك على إثر القيام بـ638 تحليلا مخبريا، ليبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 48304 إصابة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، اليوم الاثنين، ان نسبة التحاليل الإيجابية قدرت بـ15 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشيطة تقلّص ليبلغ 1413 حالة، حيث بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 45521 حالة.

وأبرز السليمي، أن نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت بـ35 بالمائة بالقطاع العام، و15 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 100 بالمائة، مقابل 20 بالمائة بالقطاع الخاص.

وقد بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة بولاية نابل في حدود 1370 حالة وفاة، وذلك على إثر تسجيل حالة وفاة بتاريخ 3 سبتمبر الجاري بمعتمدية الهوارية.







قبلي: رصد حالتي وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين



سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، خلال اليومين الاخيرين، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن الجهة منذ بداية الجائحة الى حد الان، الى 493 حالة.

وسجلت ذات المصالح، 92 إصابة جديدة بالفيروس، وفق ما أكده، اليوم الاثنين، لـ(وات)، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، ليرتفع مجموع الإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 14834 إصابة، منها 13900 حالة تعافي، فيما لا تزال 441 حالة مصنفة نشطة.

واضاف المصدر ذاته، ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال 14 يوما الاخيرة، تراجع بصفة ملحوظة ليصل الى حدود 261 حالة على كل 100 ألف ساكن، مشيرا الى ان التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حســب المعتمديات يظهر رصد 3296 إصابة بمعتمدية قبلي الشمالية، منها 73 حالة وفاة، و3145 حالة تعافي، فيما لا تزال 78 حالة مصنفة نشطة.

وسجــلت معتمدية قبلي الجنوبية، 3069 اصابة، منها 78 حالة وفاة، و2890 حالة شفاء، فيما لا تزال 101 حالة مصنفة نشطة، فيما سجلت معتمدية دوز الشمالية 2783 اصابة، منها 121 حالة وفاة، 2634 حالة تعافي، فيما لا تزال 28 حالة مصنفة نشطة.

في حين رصدت بمعتــمدية دوز الجنــوبية 1280 إصابة، منها 74 حالة وفاة و1189 حالة تعافي، و17 حالة لا تزال نشطة، وتم بمعتمدية سوق الاحد احصاء 2751 اصابة، منها 104 حالات وفاة، 2525 حالة تعافي، و122 حالة لا تزال مصنفة نشطة.

وسجلت معتمدية الفوار، 1501 إصابة، منها 1392 حالة تعافي، و38 حالة وفاة، في حين لا تزال 71 حالة مصنفة نشطة، أما بمعتمدية رجيم معتوق، فقد تم رصد 151 إصابة، منها 125 حالة شفاء، و5 حالات وفاة، فيما لا تزال 21 حالة مصنفة نشطة، بالاضافة الى وجود 3 حالات أخرى نشطة لم يتم الى حد الآن تحديد مكانها.







المنستير: حالة وفاة و137 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد خلال يومين



سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، حالة وفاة جديدة و137 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" يومي 3 و4 سبتمبر الجاري، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 880 وفاة، والإصابات إلى 38 ألفا و946 إصابة، وذلك منذ بداية ظهور الجائحة في مارس 2020، وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحة.

وشهدت الجهة، في المقابل، تراجعا في الحالات النشطة إلى ألفين و211 حالة نشطة، مقابل ألفين و277 حالة نشطة إلى غاية 3 سبتمبر الجاري. وانخفض عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 72 حالة، مقابل 77 حالة إلى حدّ 3 سبتمبر الجاري. وتراجعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 28 فاصل 2 في المائة إلى غاية 4 سبتمبر الجاري.

وحافظت ولاية المنستير منذ أكثر من شهرين على نسق تراجع الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن مسجلة خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 4 سبتمبر الجاري، 211 إصابة، لكنها ظلت رغم ذلك مصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وتشهد 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة خلال ذات الفترة، تراجعا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن تراوح بين 72 إصابة بالساحلين، و283 إصابة بالوردانين. وتسجل في المقابل معتمدية البقالطة تطورا في عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بلغ 629 إصابة. وتصنف جميع المعتمديات ذات اختطار مرتفع جدّا باستثناء معتمدية الساحلين ذات مستوى اختطار مرتفع.

وتطورت، من ناحية أخرى، حالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بالجهة الصحية بالمنستير في الفترة مارس 2020-4 سبتمبر 2021، إلى 35 ألفا و855 حالة تعافي، منها 252 حالة شفاء إضافية مسجلة يومي 3 و4 سبتمبر الجاري.





سيدي بوزيد: تسجيل 5 حالات وفاة و51 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووصول عدد المنتفعين بجرعتين من التلقيح 49 ألفا و883 شخصا



تم اليوم الاثنين بولاية سيدي بوزيد تسجيل 5 وفيات و51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و34 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 27474 حالة منها 26016 حالة شفاء و818 حالة وفاة حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).



وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات جلمة (19 حالة) والرقاب (حالتين) والمكناسي (حالة واحدة) وسيدي بوزيد الشرقية (حالتين ) وسيدي بوزيد الغربية (5 حالات) وبن عون (20 حالة) وأولاد حفوز (حالتين).



وتم اليوم رفع 229 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا 79357 اختبارا.



كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 107 مصابين بعد ايواء 13 مصابا اليوم منهم 67 مصابا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و8 مصابين بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و9 مصابين بالمستشفى المحلي بالرقاب و3 مصابين بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و6 مصابين بمستشفى أولاد حفوز و11 مصابا بمستشفى المكناسي ومصاب بمستشفى منزل بوزيان .



من جهة اخرى افاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد 19" بالجهة رفيق نصيبي بان عدد المنتفعين بالجرعة الأولى من التلقيح بلغ الى حدود أمس الاحد، 113 الفا و372 منتفعا



وأضاف في تصريح ل(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 49 ألفا و883 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 175 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.







صفاقس: تسجيل 6 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و237 حالة شفاء في ال24 ساعة الماضية



أحصت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، و176 حالة إيجابية جديدة (على مجموع 873 تحليلا أي بنسبة إيجابية تقارب 20 بالمائة)، كما سجلت 237 حالة شفاء إضافية من الوباء بحسب ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الاثنين.

وتشير الإحصائيات، إلى أن 161 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا بأقسام "كوفيد أكسيجين" في المستشفيات العمومية، و23 مصابا بأقسام العناية المركزة، و27 مصابا بالمصحات الخاصة.

كما تشير، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغت 1659 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة إلى اليوم، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة بلغ 54562 حالة وإجمالي المتعافين بلغ 51483 حالة، في حين فاق عدد التحاليل المنجزة لتقصي الوباء 201 ألف تحليل.



