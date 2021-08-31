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منوبة: حجز أكثر من 50 ألف كراس مدعم لدى تجار جملة للمواد المكتبيّة بدوار هيشر

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 15:13قراءة: 0 د, 47 ث
وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، بالتعاون مع وحدات الحرس البلدي والحرس الوطني بدوار هيشر، من حجز 50 ألفا و19 كراسا مدعما لدى ثلاث تجار جملة للمواد المكتبية والمدرسية، وفق معطيات للإدارة الجهوية للتجارة .

ويأتي ذلك بعد عملية مراقبة انطلقت أمس الاثنين وتواصلت اليوم الثلاثاء، في إطار حملة مكثفة باشرتها الادارة لتشمل جميع تجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبات، وتقف على توفر الكراس المدرسي بنوعيه المدعم والرقمي، ومراقبة جودة ومصادر المنتوجات المعروضة وشفافية المعاملات التجارية والتصدي للممارسات الاحتكارية والبيع المشروط وغيرها من الاشكاليات التي تسجل قبل كل عودة مدرسية، ومراقبة مدى تطبيق هوامش الربح.
وأسفرت عمليات الحجز، عن ضبط أكثر من 19 ألف كراس عدد 24 وأكثر من 17 ألف كراس عدد 48، وأكثر من 13 ألف كراس عدد 72، تم حجزها وايداعها بمستودع الادارة الجهوية للتجارة، لاستيفاء بقية الاجراءات القانونية .
وسجّل أعوان المراقبة خلال ذات العملية، عددا من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بإخفاء بضاعة، والاخلال بتراتيب الدعم، والامتناع عن البيع والبيع المشروط للكراس المدعم.




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