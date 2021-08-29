متابعة لليوم الثالث للتلقيح المكثف و الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 29 أوت

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بنزرت: المكلف بتسيير وزارة الصحة يطلع على سير اليوم الثالث للتلقيح المكثف بمركز التطعيم المحلي بمعهد أوتيك



أدى المكلف بتسيير وزارة الصحة، علي المرابط، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى ولاية بنزرت اطلع خلالها على سير فعاليات اليوم الثالث للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا، الذي أذن بتنظيمه رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والموجه للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، والفئة العمرية بين 15 و17سنة.



وأكد المكلف بتسيير وزارة الصحة في تصريح اعلامي، عقب اطلاعه على تقدم برنامج التطعيم للفئتين المستهدفتين بفضاء مركز التلقيح المحلي بمعهد أوتيك، والاستعدادات اللوجستية والبشرية والتنظيمية عموما لحسن انجاح حملة التطعيم المكثفة اليوم، أنه تم إعطاء 5 ملايين جرعة أولى، وأن مليوني مواطن تونسي أتموا التلقيح، بفضل التنظيم المحكم والمشاركة الناجحة لكل هياكل ومؤسسات الدولة والنسيج المنظماتي والإعلامي والمجتمعي عموما، مبرزا أهمية التطعيم في الحد من تداعيات كورونا على الصحة العامة، وضرورة مزيد تحفيز العائلة التونسية للإقبال على التطعيم.



كما حيا بالمناسبة الاطار الطبي وشبه الطبي والإداري وأيضا بقية المكونات الرسمية وأجهزة الاعلام وممثلي شبكات التطوع المجتمعية عموما، على جهودهم الكبيرة في انجاح مختلف الحملات الوطنية والجهوية والمحلية للتطعيم المضاد للجائحة الفيروسية ، قبل الإشارة الى ان موعد الجرعة الثانية للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بمناسبة فعاليات اليوم الأول للتلقيح المكثف الذي انتظم يوم 08 أوت الجاري، حدد ليوم الأاحد المقبل 05 سبتمبر 2021.



يشار إلى أنه تم ضبط كل مستلزمات وطريقة عمل كل مركز من قبل اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة برئاسة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بمعية رؤساء اللجان المحلية معتمدي الجهة ومصالح الادارة الجهوية للصحة وبقية مكونات شبكات التطوع. كما تم من أجل دعم حظوظ نجاح الحملة، تركيز قاعة عمليات مركزية بمقر الولاية لتلقي الاستفسارات ومتابعة الحملة على الرقم 72431576 ،وايضا قاعة عمليات بمقر الادارة الجهوية للصحة لمتابعة الحملة من ناحية الحاجيات الصحية، وقاعة عمليات بمقر الادارة الجهوية للتربية لمتابعة الحملة والتدخل من جانبها في ما هو واجب من قبلهم، وايضا قاعة عمليات أمنية للمتابعة بالجهة.



وبلغ عدد المراكز المحلية الخاصة بالحملة التي تم تهيئتها ، 14 فضاء تربويا ، الى جانب تهيئة 4 مراكز قارة، علما بأن دد الجرعات المتوفرة حوالي 60 الف جرعة، منها 19 الف جرعة "فايزر" لفائدة الفئة العمرية من 15 الى 17سنة، والبقية تلقيح نوع "استرازينكا" لفائدة الفئة العمرية 40 سنة فما فوق.



كما أن الهدف المبرمج جهويا، هو العمل على تطعيم حوالي 50 ألف شخص، على الرغم من أن عدد المسجلين من الفئة العمرية 15 سنة الى 17سنة لم يتجاوز ال1500 طفل، بينما قاعدة البيانات الجهوية تشير الى ان العدد الاجمالي يناهز ال24284 طفل .



ويبلغ عدد الاطار الطبي وشبه الطبي والاداري وشبكة التطوع من أهل القطاع الصحي والصحة العسكرية، حوالي 500 شخص، دون اعتبار ممثلي شبكات التطوع المدنية الذين يبلغ عددهم اكثر من 1200 شخص.



أما عدد الاطار التربوي والاداري والاعوان التابعين للادارة الجهوية للتربية، فيفوق ال150 شخصا، مع تسخير 70 سفرة عن طريق الشركة الجهوية للنقل لنقل المواطنين بالمجان نحو مراكز التلقيح، دون اعتبار مساهمة قطاع النقل غير المنتظم، وفق معطيات أمدت بها مراسل "وات"، خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمتابعة الجهوية للحملة بمقر الولاية.







منوبة: اقبال متوسط على التلقيح دون اشتراط التسجيل او الدعوة



تم الى حدود التاسعة من صباح اليوم الاحد، تطعيم1388 شخصا خلال اليوم الثالث من الايام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد فيروس "كورونا" بولاية منوبة، وهو ما يمثل نسبة 2.74 بالمائة من جملة المعنيين بالتلقيح، وفق تصريح مدير النهوض بالخدمات الصحية بالادارة الجهوية للصحة جليدي جبران ل(وات)



وكان الإقبال متوسطا ومتفاوتا بين مراكز التلقيح المخصصة بالجهة وعددها 14 مركزا، وسط توقعات بتصاعد العملية التي انطلقت مفتوحة ودون اشتراط التسجيل او الدعوة للتلقيح، للبالغين من العمر أكثر من 40 عاما من المسجلين في منظومة "ايفاكس" ومن الشريحة العمرية ما بين 15 و 17 عاما، وفق نفس المصدر.



وأشار جبران إلى أن عدد المعنيين بالتلقيح بالجهة بلغ 50 الف شخص منهم12.499 الف شخص من الشباب بين 15و17 سنة.







الكاف: تسجيل 04 حالات وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت الإادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد، 04 حالات وفاة، و58 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 164 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 أوت.



ويرتفع، وفق الاحصائية الجديدة، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 637 شخصا، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 18275، تماثل منهم 17401 إلى الشفاء.



وأظهر التحيين الجديد تراجعا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 47 مصابا، 13 منهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض بدوره عدد الحالات النشيطة خلال الأيام العشرة الأخيرة الى 874.



وأوضح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح ل"وات"، أن تراجع كل الأرقام المتصلة بجائحة الكورونا المستجد يؤشر إلى بداية تراجع الحالة الوبائية في الجهة، مشددا على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي لكسر حلقة العدوى وتأمين سلامة الجميع.







بنزرت: انطلاق فعاليات اليوم الثالث لحملة التلقيح الوطنية المكثفة بكافة معتمديات الولاية



انطلقت، صباح اليوم الاحد بولاية بنزرت، فعاليات اليوم الثالث للحملة الوطنية للتطعيم المكثف ضد فيروس "كورونا" المستجد والموجهة للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق،ومن الفئة العمرية من 15 الى 17سنة



وقال رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة انه تم توفير الامكانيات الضرورية من اجل تامين كل ظروف النجاح للحملة، سواء من خلال تهيئة مراكز التلقيح او تنفيذ عمليات بيضاء للغرض، بالتوازي مع توفير التامين الصحي والامني للمراكز وتسخير اكثر من 50 سفرة لنقل الاشخاص الراغبين في الحصول على التطعيم نحو مراكز التلقيح بالمجان، كما تم العمل على تعزيز قاعة العمليات المركزية بمقر الولاية لتلقي استفسارات المواطنين على الرقم 72431576، ومتابعة ومجريات الحملة .



وافاد المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني ان ادارته تلقت من قبل وزارة الاشراف 19 الف جرعة لقاح نوع "فايزر" مخصصة لفائدة الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة، وتم تخصيص حوالي 41 الف جرعة تلقيح نوع "استرازينكا" لفائدة الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق، واضاف انه تم توزيع الجرعات على المراكز المحلية بالمؤسسات التربوية (14 مركزا) اي مركزا بكل معتمدية، و04 مراكز قارة اضافية بكل من بنزرت الشمالية وراس الجبل ومنزل بورقيبة.



واشار الى انه تم تسحير 500 شخص من الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية العاملة في القطاع العمومي والخاص والعاملين بصندوق الضمان الاجتماعي، الى جانب ما يزيد عن 1200 شخص من شبكة التطوع المدنية.







سيدي بوزيد: انطلاق عملية التلقيح الخاصة باليوم الثالث للتلقيح المكثف



انطلقت، اليوم الأحد بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، فعاليات اليوم الثالث لأيام التلقيح المكثف للتلقيح ضد فيروس "كورونا" ب15 مركزا مخصصا للغرض بمشاركة مكثفة للمتطوعين، مقابل حضور ضعيف للفئات العمرية المعنية من 40 سنة فما فوق، ومن الفئة العمرية من 15 الى 17 سنة.



وبالرغم من مختلف الاحتياطات المتعلقة بالتنظيم والدعوة الى التلقيح والعمليات البيضاء التي جرت، فان الإقبال في عدد من المراكز كان "ضعيفا" حسب ما تمت معاينته، في انتظار تطور نسقه في الساعات القادمة.



وبين المدير الجهوي للصحة محمد زاهر الاحمدي في تصريح ل(وات) انه تم تخصيص حوالي 59 ألف جرعة للولاية بعد توجيه الدعوات ل55800 شخص منهم 37315 من فئة الشباب بين 15 و17 سنة.





