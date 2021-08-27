Babnet Babnet  Najet - ساعة مبشوفك جنبي  

الالعاب البارالمبية - تاهل التونسية سمية بوسعيد الى نهائي سباق 1500م (تي 13)

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 15:48قراءة: 0 د, 25 ث
وات - تاهلت العداءة التونسية سمية بوسعيد يوم الجمعة الى نهائي سباق 1500م (صنف تي 13) ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما تحصلت على المركز الثاني للمجموعة الاولى بتوقيت قدره 4دق و52ث و04 جزء بالمائة خلف المغربية فاطمة الزهراء الادريسي (4دق و51ث و99 جزء بالمائة).
يذكر ان سمية بوسعيد تحمل الرقم القياسي للالعاب البارلمبية لهذا السباق بتوقيت 4دق و21ث و45 جزء بالمائة حققته بدورة ريو دي جانيرو 2016.
وسيقام الدور النهائي يوم السبت بداية من الساعة 11 و10 دقائق صباحا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231396



En continu

Toutes les news

الجمعة 27 أوت 2021 | 18 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
Babnet
30°
Babnet33°Babnet% 39:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
5.32 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2437°-2532°-2431°-2334°-25
  • Avoirs en devises
    19921,4

  • (26 aout)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,28536 DT        1$ =2,79978 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 aout)   866,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة