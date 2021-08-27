الالعاب البارالمبية - تاهل التونسية سمية بوسعيد الى نهائي سباق 1500م (تي 13)

وات - تاهلت العداءة التونسية سمية بوسعيد يوم الجمعة الى نهائي سباق 1500م (صنف تي 13) ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما تحصلت على المركز الثاني للمجموعة الاولى بتوقيت قدره 4دق و52ث و04 جزء بالمائة خلف المغربية فاطمة الزهراء الادريسي (4دق و51ث و99 جزء بالمائة).

يذكر ان سمية بوسعيد تحمل الرقم القياسي للالعاب البارلمبية لهذا السباق بتوقيت 4دق و21ث و45 جزء بالمائة حققته بدورة ريو دي جانيرو 2016.

وسيقام الدور النهائي يوم السبت بداية من الساعة 11 و10 دقائق صباحا.





