الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 26 أوت

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مدنين: تسجيل 5 وفايات و181 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة،" 5 وفايات جديدة بفيروس كورونا" محافظة على نفس معدل الوفايات اليومي ليصل اجمالي حالات الوفاة الى 1020 حالة وفاة، في حين ارتفعت الاصابات المحلية الى 29919 اصابة بتسجيل 181 اصابة محلية جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وجاءت هذه الاصابات الجديدة بعدد 43 اصابة بجرجيس و37 اصابة بجربة حومة السوق، وببن قردان 24 اصابة، ومدنين الشمالية 23 اصابة، ومدنين الجنوبية 21 اصابة، وبني خداش 21 اصابة، و16 اصابة ببني خداش، و9 اصابات بميدون و7 اصابات باجيم، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، وبذلك يعود الفيروس الى الانتشار بمعتمديات جرجيس وبن قردان ومدنين الكبرى.



وسجلت الجهة 132 حالة شفاء توزعت بين حومة السوق ب31 حالة شفاء و30 حالة بميدون و23 حالة بسيدي مخلوف و18 حالة بجرجيس و9 حالات شفاء بمدنين الجنوبية و7 حالات ببني خداش و6 حالات بمدنين الشمالية و5 حالات باجيم و3 حالات شفاء ببن قردان ليصل اجمالي حالات الشفاء الى 27355 حالة شفاء.



وارتفع عدد الجرعات ضد فيروس "كورونا" التي قدمتها مراكز التلقيح القارة الجهوية والمحلية الى 172684 جرعة بتقديم يوم امس 1190 جرعة .



بنزرت: تطعيم 180222 شخصا بجرعة أولى من التلقيح المضاد لفيروس "كورونا"



‏بلغ العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس "كورونا" بالجهة الصحية ببنزرت الى غاية يوم امس الأربعاء، 180222 شخصا، و64004 اشخاص بالجرعة الثانية، وفق ما أفادت به خلية اليقظة والترصد الطبي التابعة للإدارة الجهوية للصحة (وات).



وأضافت ذات المصادر ان نسق التطعيم بالمراكز القارة والمتنقلة للتلقيح الجهوية والمحلية تعمل بنسق عال حيث تم امس بالمركز الجهوي دار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة تطعيم 665 شخصا من بينهم 454 شخصا تلقوا جرعة اولى من نوع "فايزر" و 07 جرعات "جونسون" و204 اشخاص تلقوا جرعة ثانية من نوع "سينوفارم"، وتم تأجيل تلقيح 05 اشخاص لاسباب صحية.



وشهد المركز الجهوي نادي الاطفال براس جبل امس الاربعاء تطعيم 331 شخصا من بينهم 138 شخصا تلقوا جرعة اولى من نوع "جونسون" و190 شخصا تلقوا جرعة اولى من نوع "فايزر" و03 اشخاص تلقوا جرعة ثانية من نوع "فايزر"، وتم تأجيل تلقيح شخص واحد لاسباب صحية



اما بالمركز الجهوي القار بروضة الصاسام منزل بورقيبة، فتم فيه تلقيح 392 شخصا تلقوا جميعا جرعة اولى من تلقيح "فايزر"، وتأجيل 25 شخصا لاسباب صحية.



وبالوحدة الصحية المتنقلة للتلقيح بجومين تم تطعيم 87 شخصا بجرعة ثانية من تلقيح "استرازينكا"، في حين تم بالوحدة الصحية المتنقلة للتلقيح بمصنع "كوفات " بماطر، تطعيم 110 اشخاص بجرعة أولى من تلقيح "استرازينكا".



يشار الى ان ولاية بنزرت، انطلقت في الاعداد لانجاح فعاليات اليوم الوطني الثالث للتلقيح المكثف التي اذن بها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمبرمجة يوم الاحد 29 اوت، وفق ذات المصدر.



