افروباسكيت 2021 - فوز تونس على غينيا 82-46

وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة حامل اللقب على نظيره الغيني (82-46) صباح اليوم الثلاثاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن البطولة الافريقية "افروباسكيت" المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي الى غاية 5 سبتمبر القادم.



ويلاقي الخماسي التونسي بعد غد الخميس المنتخب المصري على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول بالتباري مع منتخب جمهورية افريقيا الوسطى يوم السبت المقبل.



ويترشح في اعقاب الدور الاول صاحب المركز الاول من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ربع النهائي في حين تتنافس الفرق الثمانية التي تنهي الدور الاول في المركزين الثاني والثالث على المقاعد الاربعة المتبقية في الدور ربع النهائي.





