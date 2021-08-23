وزارة الصحة: تنظيم اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت بمختلف الولايات

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عن تنظيم اليوم المفتوح الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضدّ فيروس كوفيد 19 يوم الأحد 29 أوت 2021 بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
وسيخصّص هذا اليوم المفتوح الثالث للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق (المولودون قبل يوم 29/08/1981) والمسجلين إلى حدود 26 أوت 2021 بمنظومة "ايفاكس" وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودون بين 30 أوت 2004 و29 أوت 2006) شريطة موافقة أوليائهم.
وأفادت الوزارة انها ستضبط لاحقا تراتيب التسجيل وما يفيد موافقة الولي على تلقي الأبناء للتلقيح.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة نظمت يومين مفتوحين للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19 (في 8 و15 أوت الجاري) بما مكن من تلقيح أكثر من 1 مليون شخص.
وتعول وزارة الصحة، على أن تساهم الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف في الرفع من النسبة العامة للتلقيح قصد التوصل إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان قبل انقضاء أكتوبر المقبل، علما وان عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في تونس قد تجاوز 2 مليون شخص حتى الان.
وسيخصّص هذا اليوم المفتوح الثالث للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق (المولودون قبل يوم 29/08/1981) والمسجلين إلى حدود 26 أوت 2021 بمنظومة "ايفاكس" وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة (المولودون بين 30 أوت 2004 و29 أوت 2006) شريطة موافقة أوليائهم.
وأفادت الوزارة انها ستضبط لاحقا تراتيب التسجيل وما يفيد موافقة الولي على تلقي الأبناء للتلقيح.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة نظمت يومين مفتوحين للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19 (في 8 و15 أوت الجاري) بما مكن من تلقيح أكثر من 1 مليون شخص.
وتعول وزارة الصحة، على أن تساهم الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف في الرفع من النسبة العامة للتلقيح قصد التوصل إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان قبل انقضاء أكتوبر المقبل، علما وان عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح في تونس قد تجاوز 2 مليون شخص حتى الان.
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