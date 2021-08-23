ألعاب طوكيو البارالمبية: 25 رياضيا تونسيا في الموعد من اجل تشريف الراية الوطنية

وات - تنطلق غدا الثلاثاء 24 أوت والى غاية 5 سبتمبر القادم دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 + 1، كأبرز تظاهرة رياضية عالمية خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.





وتشارك تونس في الألعاب البارالمبية للمرة التاسعة في تاريخها منذ أول حضور لها في دورة سيول 1988، حيث ستكون ممثلة في دورة طوكيو بـ 25 رياضيا ورياضية، يتوزعون على اختصاص ألعاب القوى وتنس الطاولة والترياتلون.





وأكد رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين الحبيب سمشة بالمناسبة أنّ عناصر الوفد التونسي عازمة على على تشريف الراية الوطنية، رغم الظروف التي سبقت الألعاب بسبب تأثيرات الوضع الوبائي العالمي جراء جائحة كورونا.



وعبّر في مداخلة له على الصفحة الرسمية للجامعة عن ثقته التامة في جميع الرياضيين التونسيين المتأهلين للألعاب ليكونوا في مستوى التطلعات، معربا في ذات الصدد عن شكره لجميع الرابطات والأطراف التي ساندت ومدت يد العون للرياضيين التونسيين من بعيد أو قريب.

وبيّن أنّ الجامعة لم تدخر جهدا لتوفير كل ما يحتاجه الوفد التونسي رغم قلة الإمكانيات المتاحة عبر برمجة تربصات داخلية في تونس وخارجية بين المغرب وفرنسا وتركيا وبولونيا.



ومن أبرز الرياضيين الذين ينتظر صعودهم على منصة التتويج نذكر بالخصوص وليد كتيلة وروعة التليلي حيت توّج الأول في مشاركاته البارالمبية السابقة ب3 ذهبيات وفضية في سباقات العدو على الكراسي، فيما توّجت التليلي ب4 ذهبيات وفضيتين في مسابقتي دفع الجلة ورمي القرص.

كما ينتظر أن تشهد الألعاب أيضا تألق كل من محمد فرحات شيدة في اختصاص (القفز الطويل و سباق 400 م تي 38) وسنية منصور في ( سباق 400 م تي 38) بعد الأداء الباهر الذي قدماه في الفترة الماضية وتتويجهما بالذهب والفضة في منافسات بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم بدبي، وظهور مفاجاة سارة من نورهان الحاج سالم في (رمي القرص و دفع الجلة أف 41) باعتبارها أصغر رياضية ضمن الوفد التونسي الذي سيسعى الى حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات خاصة منها المعدن النفيس.





وشاركت تونس 8 مرات في الألعاب البارلمبية، كانت في دورات سيول 1988 وبرشلونة 1992 و أطلنطا 1996 و سيدني 2000 ، وأثينا 2004 و بيكين 2008، و لندن 2012، وريو ديجينيرو 2016.

وحصدت تونس في مشاركاتها السابقة بالألعاب الأولمبية البارلمبية على 92 ميدالية منها 39 ذهبية و33 فضية و 20 برنزية

وكانت أفضل حصيلة للمشاركة التونسية في دورة بيكين 2008 التي شارك فيها 35 رياضيا تمكنوا خلالها من الفوز بـ 21 ميدالية منها 9 ذهبية و 9 فضية

و3 برونزية.



وفيما يلي قائمة الرياضيين الذين سيمثولون تونس في ألعاب طوكيو البارلمبية:



وليد كتيلة (سباق 100 و 800 م كراسي تي 34) – روعة التليلي (دفع الجلة و رمي القرص أف 41) – محمد فرحات شيدة (القفز الطويل و سباق 400 م تي 38) – سمية بوسعيد (سباق 400 و 1500 م تي 13) – وجدي البوكحيلي (سباق الماراطون تي 12) – رجاء الجبابلي (دفع الجلة أف 40) – رؤى الجبابلي (سباق 400 م و 1500م تي 12) – يسرى بن جمعة (رمي الرمح أف 34) – فوزي رزيق (رمي الرمح أف 34) – ريما العبدلي (دفع الجلة أف 40) – حاتم نصر الله (سباق الماراتون تي 12) – أشرف لحول (سباق 1500م تي 12) – سنية منصور ( سباق 400 م تي 38) – أحمد بن مصلح (دفع الجلة أف 37 ) – فضيلة النفاتي (دفع الجلة أف 54) – ياسين القنيشي (دفع الجلة أف 36) – فتحية عمايمية (رمي القرص أف 41 ) – عبد الناصر فايدي (رمي الصولجان ودفع الجلة أف 32) – بشرى رزوقة (رمي القرص أف 53) – سمر بن كعلاب (رمي القرص ودفع الجلة أف 41) – نورهان الحاج سالم (رمي القرص و دفع الجلة أف 41) – ضحى شلهي (رمي الصولجان أف 51) – سوسن بن مبارك (رمي الرمح ودفع الجلة أف 34 ) – كريم غرس الله (تنس الطاولة) – فتحي الزوينخي ( الترياتلون ) .





