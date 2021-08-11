سليانة: السيطرة على حريق غابي بسليانة الجنوبية وانطلاق معاينة سلسلة حرائق نشبت مؤخرا تحت إشراف النيابة العمومية

وات - تمكّن أعوان الغابات بالإشتراك مع وحدات الحماية المدينة بولاية سليانة، اليوم الاربعاء، من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم بجبل الشبلة من معتمدية سليانة الجنوبية أتى على 1،5 هكتار من الصنوبر الحلبي ونباتات أخرى كالإكليل والكشريد، وفق ما ذكره رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني.



وأوضح المتحدث ذاته لـ"وات" أنه تم تسخير 4 شاحنات إطفاء تابعة لإدارة الغابات وشاحنة تابعة للحماية المدنية لاطفاء الحريق، الذي من المرجح ان يكون مفتعلا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة المتسبب في الحريق.



وأشار الولاني إلى أن فريقا، يضمّ ممثلين عن إدارة الغابات و الإدارة الجهوية للحماية المدنية وفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني تحت إشراف ممثل عن النيابة العمومية، تحوّل اليوم لمعاينة جملة من الحرائق الغابية المفتعلة التي شهدتها الجهة مؤخرا وحملت صبغة إجرامية (باعتبار ان الفترة الزمنية التي إندلعت فيها الحرائق كانت ليلا أو في الصباح الباكر) للتعرف على الفاعل في أقرب الآجال وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.



و ذكر أن من بين الحرائق التي تمت معاينتها حريق نشب بمنطقة بوعبد الله من معتمدية كسرى بتاريخ 30 جوان الفارط وأتى على 14 هكتارا من الصنوبر الحلبي.





