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أولمبياد طوكيو: ايناس البوبكري تنسحب من منافسات سلاح الشيش

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 05:42قراءة: 0 د, 7 ث
تلقت المبارزة التونسية هزيمة ثقيلة أمام الروسية لاريسا كوروبيانيكوفا 3/15 في الدور 32 من منافسات سلاح الشيش لتغادر مبكرا المسابقة في إطار الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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