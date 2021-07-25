أولمبياد طوكيو: ايناس البوبكري تنسحب من منافسات سلاح الشيش

تلقت المبارزة التونسية هزيمة ثقيلة أمام الروسية لاريسا كوروبيانيكوفا 3/15 في الدور 32 من منافسات سلاح الشيش لتغادر مبكرا المسابقة في إطار الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



