باجة : إعادة فتح المحلات المفتوحة للعموم ودور العبادة والادارات جزئيا بداية من الغد مع تطبيق عدد من إجراءات الحجر الصحي بكل المعتمديات

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قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في باجة بعد اجتماعها اليوم الاحد بإشراف محسن معز الميلي والي الجهة اعادة فتح المحلات المفتوحة للعموم ودور العبادة والعمل بالادارات بصفة محدودة مع مواصلة تطبيق عدد من اجراءات الحجر الصحي بكامل معتمديات الولاية وتاتي هذه الإجراءات بعد أسبوعين من الحجر الصحي الشامل الذى عاشته الجهة منذ 28 جوان المنقضي.- فرض حظر الجولان بكامل معتمديات الولاية بداية من يوم الأحد 11 جويلية 2021 والى غاية يوم الأربعاء 21 جويلية 2021 بداية الثامنة مساءا (20.00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05.00) من اليوم الموالي وحث المواطنين على عدم مغادرة المنازل خلال الفترة المذكورة أعلاه إلا لقضاء الحاجات الضروريةويستثنى من ذلك الحالات الصحية والعاجلة ويخضع أصحاب العمل الليلي إلى تراخيص جولان كما يستثنى من ذلك تنقلات الطلبة و الإطار التربوي.- التطبيق الصارم لمنع التنقل من والى ولاية باجة وبين معتمديات الولاية باستثناء تنقّلات الطلبة والإطار التربوي و الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية وبعض الحالات المحدودة كأنشطة التزود بالمواد الحيوية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح والتشديد في اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين.- منع نصب الكراسي بالفضاءات الداخلية والخارجية للمقاهي والمطاعم التي تمارس نشاطها من الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى الساعة الخامسة مساء (17.00) ومنع الاستهلاك على عين المكان بهذه المحلات واتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين مع مواصلة منع استعمال الشيشة بالمقاهي.- فتح جميع المحلات والفضاءات التجارية الكبرى المفتوحة للعموم و كل الأنهج و الشوارع ذات الصبغة التجارية والمحلات التجارية داخل الأحياء من الساعة الخامسة صباحا (05.00) الى الساعة الخامسة مساء (17.00) بداية من يوم غد 12 جويلية على أن تتولّى هذه المحلاّت والفضاءات التجارية تحديد عدد الحرفاء بما يضمن احترام البروتوكول الصحي مع الحرص على تشديد تطبيق البروتوكول الصحي بها والغلق الفوري للمحلات المخالفة.- فتح دور العبادة خلال الصلوات الخمس وغلقها مباشرة بعد أداء الصلوات مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بـ 50% في هذه المؤسسات والحرص على مواصلة غلق الميضات ودعوة المصلّين إلى احترام البروتوكول الصحي خاصة في ما يتعلق بالتباعد الجسدي.- تنظيم العمل في الحدود الدنيا (30% من الأعوان المباشرين ) بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.- مواصلة فرض الاستظهار بتحليل "ب س ار سلبي" لكل الوافدين من الخارج لا تتجاوز مدته ال72 ساعة .- مواصلة منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة واتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة ضد المخالفين.إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي احترام الإجراءات المتخذة ومنع انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران بالإضافة إلى منع الانتصاب خارج أسواق الدواب مع عدم السماح بتخصيص أكثر من سوق وحيد للدواب لكل بلدية و الحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم وضمان الحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.