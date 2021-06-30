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الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 30 جوان 2021

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 10:14 قراءة: 0 د, 55 ث
وات -




الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و102 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 03 وفيات و102 أصابة جديدة بالفيروس،وذلك بعد صدور نتائج 188 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 28 جوان

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 363 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10912 منهم 10037 حالة تعاف

وكشفت الاحصائيات الجديدة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي بالجهة، وذلك في ظل ما وصفه "بالارتفاع المذهل في عدد الاصابات ونسب العدوى في التحاليل" بعد تجاوزها نسبة 54 بالمائة في آخر التحاليل المخبرية المجراة على العينات المرفوعة

وشهدت المستشفيات حالة من الضغط غير المسبوقة، حيث بلغ عدد المقيمين بها اليوم 84 شخصا منهم 13 بأقسام الانعاش والعلاج المكثف، بالتوازي مع ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم 875 وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرة، أي بمعدل 75 أصابة يوميا، وفق الاحصائيات التي تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.

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