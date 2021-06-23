60 رياضيا تونسيا في 17 اختصاصا يشاركون في اولمبياد طوكيو

وات - ضمن 60 رياضيا تونسيا تاهلهم الى الالعاب الاولمبية طوكيو من بينهم 12 لاعبا للمنتخب التونسي للكرة الطائرة الى حد يوم 23 جوان الجاري في انتظار انتهاء الدورات الترشيحية الاخيرة لبعض الرياضات على غرار الكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة.
وستكون تونس ممثلة في العاب طوكيو المقررة من 23 جويلية الى 8 اوت 2021 في 17 اختصاصا رياضيا هي العاب القوى والكانوي والكاياك والتجديف والسباحة والرماية بالقوس والرماية والتايكواندو وتنس الطاولة والملاكمة والمبارزة والاشرعة والمصارعة ورفع الاثقال والجيدو والتنس والكرة الطائرة (رجال).
وفي ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين المتاهلين لالعاب طوكيو واختصاصاتهم:
عبد السلام العيوني - العاب القوى - 800م
غيلان الختالي - الكانوي - سي 1 1000م
خولة ساسي - الكاياك - كا2 500م
عفاف بن اسماعيل - الكاياك - كا2 500م
محمد علي مرابط - الكاياك - كا1 1000م
خديجة الكريمي - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيف
نور الهدى الطيب - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيف
احمد الحفناوي - السباحة - 800 م سباحة حرة
محمد حماد - الرماية بالقوس - 70م
رحاب الوليد - الرماية بالقوس
الفة الشارني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوط و25 م
علاء العثماني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوط
خليل الجندوبي - التايكواندو - -58 كلغ
ادم حمام - تنس الطاولة
فدوى القارسي - تنس الطاولة
مريم الحمراني - الملاكمة - 60 كلغ
خلود الحليمي - الملاكمة - 57 كلغ
فارس الفرجاني - المبارزة - سلاح السيف الحاد
سارة بسباس - المبارزة - سلاح السيف
اميرة بن شعبان - المبارزة - سلاح السيف الحاد
ياسمين دغفوس - مبارزة - سلاح السيف الحاد
الفة الحزامي -المبارزة - سلاح السيف الحاد
نادي بن عزيزي - المبارزة - سلاح السيف الحاد
ايناس البوبكري - المبارزة - سلاح الشيش
محمد الصمندي - المبارزة - سلاح الشيش
مهدي الغربي - الاشرعة - ناكرا 17
رانية الرحالي - الاشرعة - ناكرا 17
اية قزقز - الاشرعة
سارة قزقز - الاشرعة
مروى العامري - المصارعة - 62 كلغ
سوار بوستة - المصارعة - 57 كلغ
سارة الحامدي - المصارعة - 50 كلغ
زينب الصغير - المصارعة - 76 كلغ
محمد السعداوي - المصارعة الحرة - 97 كلغ
هيثم الدخلاوي - المصارعة الحرة - 65 كلغ
امجد المعافي - المصارعة الرومانية - 77 كلغ
سليمان نصر - المصارعة الرومانية - 67 كلغ
امين القنيشي - المصارعة الرومانية - 130 كلغ
هيكل العاشوري - المصارعة الرومانية - 97 كلغ
كارم بن هنية - رفع الاثقال - -73 كلغ
رمزي البهلول - رفع الاثقال - -81 كلغ
ايمن باشا - رفع الاثقال - -109 كلغ
نهى الاندلسي - رفع الاثقال - -55 كلغ
شيماء الرحموني - رفع الاثقال - -64 كلغ
نهال شيخ روحه - جيدو - +78 كلغ
غفران الخليفي - جيدو - -57 كلغ
انس جابر - تنس
اسامة الملولي - السباحة - 10000 م سباحة في المياه الحرة
المنتخب التونسي للكرة الطائرة رجال (12 لاعبا).
وستكون تونس ممثلة في العاب طوكيو المقررة من 23 جويلية الى 8 اوت 2021 في 17 اختصاصا رياضيا هي العاب القوى والكانوي والكاياك والتجديف والسباحة والرماية بالقوس والرماية والتايكواندو وتنس الطاولة والملاكمة والمبارزة والاشرعة والمصارعة ورفع الاثقال والجيدو والتنس والكرة الطائرة (رجال).
وفي ما يلي قائمة الرياضيين التونسيين المتاهلين لالعاب طوكيو واختصاصاتهم:
عبد السلام العيوني - العاب القوى - 800م
غيلان الختالي - الكانوي - سي 1 1000م
خولة ساسي - الكاياك - كا2 500م
عفاف بن اسماعيل - الكاياك - كا2 500م
محمد علي مرابط - الكاياك - كا1 1000م
خديجة الكريمي - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيف
نور الهدى الطيب - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيف
احمد الحفناوي - السباحة - 800 م سباحة حرة
محمد حماد - الرماية بالقوس - 70م
رحاب الوليد - الرماية بالقوس
الفة الشارني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوط و25 م
علاء العثماني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوط
خليل الجندوبي - التايكواندو - -58 كلغ
ادم حمام - تنس الطاولة
فدوى القارسي - تنس الطاولة
مريم الحمراني - الملاكمة - 60 كلغ
خلود الحليمي - الملاكمة - 57 كلغ
فارس الفرجاني - المبارزة - سلاح السيف الحاد
سارة بسباس - المبارزة - سلاح السيف
اميرة بن شعبان - المبارزة - سلاح السيف الحاد
ياسمين دغفوس - مبارزة - سلاح السيف الحاد
الفة الحزامي -المبارزة - سلاح السيف الحاد
نادي بن عزيزي - المبارزة - سلاح السيف الحاد
ايناس البوبكري - المبارزة - سلاح الشيش
محمد الصمندي - المبارزة - سلاح الشيش
مهدي الغربي - الاشرعة - ناكرا 17
رانية الرحالي - الاشرعة - ناكرا 17
اية قزقز - الاشرعة
سارة قزقز - الاشرعة
مروى العامري - المصارعة - 62 كلغ
سوار بوستة - المصارعة - 57 كلغ
سارة الحامدي - المصارعة - 50 كلغ
زينب الصغير - المصارعة - 76 كلغ
محمد السعداوي - المصارعة الحرة - 97 كلغ
هيثم الدخلاوي - المصارعة الحرة - 65 كلغ
امجد المعافي - المصارعة الرومانية - 77 كلغ
سليمان نصر - المصارعة الرومانية - 67 كلغ
امين القنيشي - المصارعة الرومانية - 130 كلغ
هيكل العاشوري - المصارعة الرومانية - 97 كلغ
كارم بن هنية - رفع الاثقال - -73 كلغ
رمزي البهلول - رفع الاثقال - -81 كلغ
ايمن باشا - رفع الاثقال - -109 كلغ
نهى الاندلسي - رفع الاثقال - -55 كلغ
شيماء الرحموني - رفع الاثقال - -64 كلغ
نهال شيخ روحه - جيدو - +78 كلغ
غفران الخليفي - جيدو - -57 كلغ
انس جابر - تنس
اسامة الملولي - السباحة - 10000 م سباحة في المياه الحرة
المنتخب التونسي للكرة الطائرة رجال (12 لاعبا).
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