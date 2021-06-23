60 رياضيا تونسيا في 17 اختصاصا يشاركون في اولمبياد طوكيو

وات -

ضمن 60 رياضيا تونسيا تاهلهم الى الالعاب الاولمبية طوكيو من بينهم 12 لاعبا للمنتخب التونسي للكرة الطائرة الى حد يوم 23 جوان الجاري في انتظار انتهاء الدورات الترشيحية الاخيرة لبعض الرياضات على غرار الكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة.وستكون تونس ممثلة في العاب طوكيو المقررة من 23 جويلية الى 8 اوت 2021 في 17 اختصاصا رياضيا هي العاب القوى والكانوي والكاياك والتجديف والسباحة والرماية بالقوس والرماية والتايكواندو وتنس الطاولة والملاكمة والمبارزة والاشرعة والمصارعة ورفع الاثقال والجيدو والتنس والكرة الطائرة (رجال).عبد السلام العيوني - العاب القوى - 800مغيلان الختالي - الكانوي - سي 1 1000مخولة ساسي - الكاياك - كا2 500معفاف بن اسماعيل - الكاياك - كا2 500ممحمد علي مرابط - الكاياك - كا1 1000مخديجة الكريمي - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيفنور الهدى الطيب - التجديف - زوجي سيدات وزن خفيفاحمد الحفناوي - السباحة - 800 م سباحة حرةمحمد حماد - الرماية بالقوس - 70مرحاب الوليد - الرماية بالقوسالفة الشارني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوط و25 معلاء العثماني - الرماية - مسدس 10 م بالهواء المضغوطخليل الجندوبي - التايكواندو - -58 كلغادم حمام - تنس الطاولةفدوى القارسي - تنس الطاولةمريم الحمراني - الملاكمة - 60 كلغخلود الحليمي - الملاكمة - 57 كلغفارس الفرجاني - المبارزة - سلاح السيف الحادسارة بسباس - المبارزة - سلاح السيفاميرة بن شعبان - المبارزة - سلاح السيف الحادياسمين دغفوس - مبارزة - سلاح السيف الحادالفة الحزامي -المبارزة - سلاح السيف الحادنادي بن عزيزي - المبارزة - سلاح السيف الحادايناس البوبكري - المبارزة - سلاح الشيشمحمد الصمندي - المبارزة - سلاح الشيشمهدي الغربي - الاشرعة - ناكرا 17رانية الرحالي - الاشرعة - ناكرا 17اية قزقز - الاشرعةسارة قزقز - الاشرعةمروى العامري - المصارعة - 62 كلغسوار بوستة - المصارعة - 57 كلغسارة الحامدي - المصارعة - 50 كلغزينب الصغير - المصارعة - 76 كلغمحمد السعداوي - المصارعة الحرة - 97 كلغهيثم الدخلاوي - المصارعة الحرة - 65 كلغامجد المعافي - المصارعة الرومانية - 77 كلغسليمان نصر - المصارعة الرومانية - 67 كلغامين القنيشي - المصارعة الرومانية - 130 كلغهيكل العاشوري - المصارعة الرومانية - 97 كلغكارم بن هنية - رفع الاثقال - -73 كلغرمزي البهلول - رفع الاثقال - -81 كلغايمن باشا - رفع الاثقال - -109 كلغنهى الاندلسي - رفع الاثقال - -55 كلغشيماء الرحموني - رفع الاثقال - -64 كلغنهال شيخ روحه - جيدو - +78 كلغغفران الخليفي - جيدو - -57 كلغانس جابر - تنساسامة الملولي - السباحة - 10000 م سباحة في المياه الحرةالمنتخب التونسي للكرة الطائرة رجال (12 لاعبا).