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بطولة برمينغهام - انس جابر تبلغ الدور نصف النهائي

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 13:06 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - بلغت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا الدور نصف النهائي لبطولة برمينغهام الانقليزية بفوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا المصنفة 82 عالميا 2-صفر (6-4 و6-صفر) في المباراة التي اقيمت يوم السبت لحساب الدور ربع النهائي.

وستواجه أنس جابر في الدور نصف النهائي البريطانية هيرذر واتسون المصنفة 70 عالميا التي ازاحت من جهتها الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 54 عالميا 2-صفر (6-4 و6-2).


وتجدر الاشارة الى أنّ بطولة برمينغهام المقامة على ارضية معشبة هي من فئة 250 نقطة وتعتبرها رابطة محترفات التنس مرحلة تحضيرية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات الغراند سلام.

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