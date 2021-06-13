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منظمة الاغاثة الاسلامية تمنح مستشفيات تونس 13 سرير انعاش

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 16:38 قراءة: 0 د, 33 ث
أعلن مكتب منظمة الاغاثة الاسلامية بتونس عن تقديم مساعدات طبية لمستشفيات تونس تشمل 13 سرير انعاش.

وأفادت المنظمة في بلاغ لها اليوم الأحد،أن هذه المساعدات سيتم توزيعها بداية من غدا الاثنين على 19 مستشفى بمختلف جهات البلاد.


وذكرت أن تقديمها يأتي في اطار معاضدة جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا، مبينة، أن كلفة هذه الهبة تصل 700 ألف دينار .

وتشمل هذه المعونة مستلزمات طبية و13 سرير انعاش وهي تتمة لكمية من مستلزمات الوقاية التي قامت المنظمة بتوزيعها .

وتنطلق الاغاثة الاسلامية في توزيع هذه المساعدات بالتنسيق مع وزارة الصحة بداية من يوم الاثنين بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة وبالمستشفى الجهوي بباجة على ان تتواصل بمستشفيات أخرى حتى يوم الأربعاء المقبل.



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