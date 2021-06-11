الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 11 جوان 2021

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المنستير: تسجيل حالتي وفاة و114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمديتي الوردانين والمكنين بولاية المنستير، و114 إصابة جديدة و42 حالة تعافي إضافية ليتطور المجموع منذ بداية الجائحة وإلى غاية 9 جوان الجاري إلى 537 حالة وفاة، و19 ألفا و966 إصابة، و18 ألفا و433 حالة تعافي، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 29 إصابة بقصر هلال، و16 إصابة بطبلبة، و14 إصابة بالمنستير، و11 إصابة بالمكنين، و10 إصابات بالوردانين، و9 إصابات بجمال، و8 إصابات ببنبلة، و7 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابتين بالبقالطة، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة غير محدد مكنها.وتطور مجموع الحالات النشطة إلى 996 حالة مقابل 927 حالة نشطة إلى غاية 8 جوان الجاري، والحالات المقيمة بالمؤسسات الصحية إلى 90 حالة مقابل 88 حالة إلى غاية 8 جوان 2021 لتصل بذلك النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 56 فاصل 6 في المائة.وتعرف ولاية المنستير المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا تطورا متواصلا في عدد الإصابات الجديدة حيث سجلت 117 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 9 جوان الجاري.وتصنف ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا معتمديات بنبلة 197 إصابة، والوردانين 171 إصابة، وقصر هلال 161 إصابة، والساحلين 160 إصابة، والبقالطة 139 إصابة، وطبلبة 139 إصابة، وجمال 124 إصابة، وبني حسان 117 إصابة، والمكنين 111 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتطور تصنيف معتمدية قصيبة من مستوى اختطار متوسط إلى مرتفع ليصبح العدد الجملي للمعتمديات المصنفة ذات اختطار مرتفع 3 وهي المنستير بتسجيل 95 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر ب81 إصابة، وقصيبة المديوني ب50 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وفي المقابل عرفت زرمدين استقرارا في تصنيفها كمعتمدية ذات مستوى اختطار متوسط بتسجيل 18 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة.وسجلت الجهة إلى غاية يوم امس الخميس تلقيح مجموع 54 ألفا و689 شخصا من بينهم 26 ألفا و659 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح، لترتفع نسبة التغطية الجهوية للجرعة الأولى إلى09ر9 في المائة، والثانية إلى 43ر4 في المائة.