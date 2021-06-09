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رسملة الاجانب في بورصة تونس تمثل 54ر23 بالمائة خلال شهر ماي 2021

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 15:14 قراءة: 0 د, 40 ث
شكلت رسملة الاجانب في بورصة الاوراق المالية بتونس ، خلال شهر ماي 2021 ، زهاء 54ر23 بالمائة من الرسملة الاجمالية وفق النشرية الشهرية لبورصة تونس.

وقدرت مشتريات الأجانب ، خلال شهر ماي 2021، قرابة 178 مليون دينار في حين بلغت المبيعات زهاء 14034 الف دينار مما افضى الى نتيجة سلبية في حدود 13855 الف دينار


ويمتلك الاجانب ، بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، في المجال المالي نحو 224 مليون سهم ومواد الإستهلاك من خلال زهاء 167 مليون سهم والخدمات الموجهة للمستهلكين بنحو 20 مليون سهم

وانهى مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس شهر ماي 2021 عند 34ر7373 نقطة مسجلا مكاسب في حدود 22ر3 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 06ر1 بالمائة خلال شهر افريل 2021

وقاربت الارباح المتراكمة للمؤشر منذ مطلع 2021، زهاء 40ر7 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 89ر8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020



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