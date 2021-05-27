الفنانة ياسمين بن خليل تقيم معرضها المؤسساتي الفردي الأول لها في فضاء B7L9

تقدم المحطة الفنية B7L9 لمؤسسة كمال الأزعر من 4 جوان إلى 31 جويلية معرض "أقحوان إلى الأبد: لم أعد أعرف كيف أفعل"، وهو أول معرض فردي مؤسساتي في تونس للفنانة ياسمين بن خليل.واختارت ياسمين بن خليل، في هذا المعرض، مرسم الفنان منطلقا للتفكير في عملية الإبداع الفني. وهي "تشبّهه بالعالم الذي من حولنا وهو عالم دائم التحول بل هو أشبه شيء بآلة لا تعرف الكلل لتوليد أشكال جديدة وجميلة بقدر ما هي وحشية ومبتذلة وبقدر ماهي مستعصية على الفهم".ويُعتبر هذا المنطلق التخميني مفتاح عملية الإبداع الفني لدى ياسمين بن خليل، التي تجمع "أشياء مَصْدريّة" وتنطلق منها لإنشاء أشكال جديدة "تماما كما العظام التي تُكسى لحما وعضلات تتمدد". كما تستحضر العديد من العناصر المكانية والزمانية لتصوير وتمثيل سردية نشأة شكل من الأشكال. ومن هنا يمكن اعتبار أعمال ياسمين بن خليل "تتموقع حذو المحتمَل والمُمكن، وتكشف لنا روابط غريبة قد لا تتبادر إلى أذهاننا".وأعلن المنظمون أن حفل افتتاح المعرض سيقام في الرابع من جوان على الساعة الخامسة مساءً، مع التقيد بجميع الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة.والفنانة ياسمين بن خليل هي خريجة جامعة السوربون الفرنسية سنة 2012. وأقامت عديد المعارض الفردية والجماعية في أروقة فنية تونسية وعالمية على غرار فرنسا والصين والمغرب وبلجيكا والنمسا والمملكة المتحدة والسينغال وإيطاليا.