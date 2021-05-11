الرسملة السوقية  للاجانب في بورصة تونس بلغت 24% من الرسملة الاجمالية خلال شهر افريل

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بلغت الرسملة السوقية للاجانب في بورصة تونس للاوراق المالية، في شهر افريل 2021، حوالي 5.834 مليون دينار أي ما يعادل 24 بالمائة من الرسملة الاجمالية .وحسب يانات نشرتها بورصة تونس، فقد قدرت قيمة اقتناء اسهم الشركات المدرجة من قبل الاجانب 2661 الف دينار مقابل مبيعات ب4966 الف دينار مما ادى الى تسجيل رصيد صافي سلبي قدره 2305 الف دينار.وأقفل المؤشر المرجعي "توننداكس" شهر افريل 2021 في حدود النقطة 7164.20 مسجلا زيادة بنسبة 1.06 بالمائة بعد ارتفاعه ب6.17 بالمائة خلال شهر مارس 2021.يذكر ان عدد الشركات المدرجة بالبورصة بلغ موفى افريل ، 79 شركة مدرجة كلها في السوق الرئيسية للبورصة.