مسابقة افضل الاعمال الدرامية الرمضانية "رمضان اوارد 2021" غدا الخميس على موجات اذاعة الشباب

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تنظم اذاعة الشباب بالشراكة مع مجلة "تونيفيزيون" الدورة السادسة لمسابقة افضل الاعمال الدرامية الرمضانية "رمضان اوارد 2021" لاختيار افضل الاعمال الدرامية التونسية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم وتتويج المترشحين من مخرجين وممثلين وتقنين ضمن حصة خاصة من المنتظر ان تبث غدا الخميس على موجات اذاعة الشباب انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.وقد تم ترشيح الاعمال الدرامية الرمضانية وهي على التوالي "الحرقة" و"اولاد الغول" و"الفوندو" وكل من سلسلة "كان ياماكانش" و"الجاسوس" لتتويج المشاركين فيها ممن سيتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم برئاسة الممثلة سوسن معالج وعضوية كل من مهندس الصوت محسن الفريجي والمختصة في التركيب كاهنة عطية والمخرج جميل نجار والممثل غانم الزرلي ومدير التصوير طارق بن عبد الله والموسيقي بشير الغربي والصحفية فوزية المزي والمختصة في المجال السمعي البصري والسينما هندة حوالة والمنتجة ومقدمة البرامج التلفزية الثقافية شادية خذير.ومن بين الجوائز المقترحة جائزة افضل مخرج وافضل موسيقى تصويرية وافضل مونتاج وماكياج وديكور وملابس وافضل صورة وافضل سينايو فضلا عن جائزتي الراحلين صلاح الدين الصيد وعبد القادر الجربي لافضل اخراج وجائزة افضل عمل درامي يقدم صورة ايجابية للنساء بالشراكة مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.ومن ابرز الاسماء المترشحة لنيل جوائز الدورة السادسة "رمضان اوارد 2021" وجائزة لجنة التحكيم عن ادوارها في الاعمال الدرامية نذكر كمال التواتي وفتحي الهداوي ورياض حمدي ومهذب الرميلي وعايشة بن احمد وياسمين بوعبيد واميمة البحري وسيف عمران وجهاد الشارني وفاطمة بن سعيدان وهالة عياد ونور الناوي فيما ترشح لنيل جوائز الاخراج كل من مراد بالشيخ ولسعد الوسلاتي وعبد الحميد بوشناق وربيع التكالي.