جامعة التعليم الأساسي تقاطع جلسات التفاوض مع وزارة التربية حول جملة من المطالب المهنية

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أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، اليوم الجمعة، أن الجامعة قاطعت جلسات التفاوض مع وزارة التربية حول جملة من المطالب المهنية في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية يوم 4 ماي القادموأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجامعة لن تتردد في خوض كافة الاشكال النضالية للدفاع عن مطالب منظوريهاوأوضح أن جلسة تفاوض بين الجامعة والوزارة انعقدت، أمس الخميس، قاطعتها الجامعة امام ما اعتبرته تعنت سلطة الاشراف للاستجابة للمطالب المهنية المضمنة في اللائحة المهنية 2 مارس 2021.واعتبر أن الجلسة كانت فاشلة ووزارة التربية لم تستعد لها، قائلا إن "الوزارة ليست مهتمة بإعادة بناء علاقة تشاركية مع الجامعة".وأشار الى أن اللائحة المهنية تتضمن جملة من المطالب المتمثلة في ادراج الترقيات المهنية وتسوية وضعيات التشغيل الهش وتأمين التغطية الاجتماعية لكافة المتعاقدين على مدار السنة وتحسين المقدرة الشرائية للمعلم وتطبيق اتفاقيات سابقة وغيرها من المطالب المهنية.يذكر أن معلمي المرحلة الابتدائية بكافة تراب الجمهورية نفذوا إضرابا عاما حضوريا يومي 6 و7 أفريل 2021، تلبية لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، وذلك احتجاجا على عدم تفعيل اتفاقيات سابقة مع سلطة الاشراف اضافة الى عدم تسوية ملف المتعاقدين الذين يعملون في ظروف هشة.