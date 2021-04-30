آفاق تونس يعبّر عن "أسفه لتواصل مظاهر الصراع السياسي حول مسائل هامشية لا علاقة لها بالوضع الصحي"

عبّر حزب آفاق تونس عن "أسفه لتواصل مظاهر الصراع والعناد السياسي في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية حول مسائل هامشية لا علاقة لها بالأوضاع الصحية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين".ودعا الحزب في بيان له اليوم الجمعة إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الحكومة إلى إعتماد مقاربات وتدابير بديلة أكثر نجاعة وفاعلية، وإعطاء الأولوية المطلقة للمنظومة الصحية ودعم إمكانياتها في مجابهة ارتفاع عدد الإصابات ونسبة إشغال أسرّة الإنعاش التي بلغ 91 بالمائة .كما طالب رئيس الجمهورية ببذل الجهود الديبلوماسية اللازمة للتعجيل بحصول تونس على العدد الكافي من التلاقيح وتسليمها في القريب العاجل.واعتبر آفاق تونس أن عدد الوفيات الذي فاق 10 الاف حالة هو دليل على سوء إدارة حكومة هشام_المشيشي للوضع الوبائي وفشل الإجراءات والتدابير الوقائية التي أقرتها في حماية أرواح المواطنين محملا إياها المسؤولية السياسية .كما أكد على أن تأخر تونس في عمليات التلقيح مقارنة بدول أخرى في ذات المستوى هو نتيجة طبيعية للتقصير الديبلوماسي الفادح في حماية مصالح البلاد الخارجية وإدارة المفاوضات مع الدول والشركات المنتجة والمبادرات الدولية في هذا الشأن.وبعد أن أقر الحزب بصعوبة الوضع الوبائي أهاب آفاق تونس بكل المواطنين من أجل إحترام الإجراءات الوقائية والبروتوكلات الصحية والتسجيل في منظومة التلقيح الوطنية معبرا عن تقديره الكبير للجهود الإستثنائية التي تبذلها الإطارات الطبية في القطاعين العام والخاص في مواجهة هذا الوباء.