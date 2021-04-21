صرف جرايات متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية بداية من الجمعة 23 أفريل الجاري

سيتمّ صرف جرايات متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية ، التي ستشمل القسط الأول من مجموع خمسة أقساط بعنوان مستحقاته من مخلفات الزيادة العامة في الأجور، بداية من يوم الجمعة 23 أفريل الجاري، وفق ما أعلن عنه اليوم الأربعاء، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.وأشار الصندوق، في بلاغ له، إلى أنه سيتم صرف الجرايات يوم الجمعة 23 أفريل الجاري إلى جميع المنتفعين وبقطع النظر عن طريقة خلاص الجراية سواء كانت عن طريق الحوالات البريدية أو عبر الحسابات البريدية أوالبنكية.وأعلن الصندوق أن جرايات شهر أفريل 2021 ستتضمن صرف أول قسط من مجموع 5 أقساط بعنوان مستحقاتهم من مخلفات الزيادة العامة في الأجور للفترة من شهر أوت إلى ديسمبر 2020وسيتواصل صرف هذه الأقساط بصفة شهرية ضمن جراياتهم إلى غاية شهر أوت المقبل، وفق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.