بنزرت: رفع 224مخالفة اقتصادية وتوزيع 243 الف لتر من الزيت المدعم منذ مطلع شهر رمضان

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، اليوم الثلاثاء، بان المصالح الرقابية التجارية المشتركة ببنزرت تولت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان رفع 224مخالفة اقتصادية خلال 1891زيارة تفقد ومراقبة لجميع الفضاءات المفتوحة للعموم.وبين المصدر ذاته، في تصريح لـ "وات"، ان الفرق الرقابية تشمل 35 مشتركا مع المصالح الأمن والحرس الوطني والشرطة البلدية ومندوبية الصحة وبقية الفرق تابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، وقد سجلت خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم ضعف عدد المخالفات المسجل خارج شهر رمضان ما يحيل على تضاعف المجهود الرقابي خلال هذا الاسبوع وكذلك تنامي وتيرة المخالفات خلال شهر رمضان، حسب تقديره.وأضاف المدير الجهوي للتجارة ان اهم المخالفات تم تسجيلها في قطاع الخضر والغلال بنسبة 28%، يليها قطاع المواد الغذائية بنسبة 23%، ثم قطاع المواد المدعمة بنسبة 16% ، وتعلقت المخالفات في عدم اشهار الأسعار بنسبة 35%، ثم غياب الفوترة بنسبة 31%، ثم البيع باسعار غير قانونية بنسبة 17%، ثم الاخلال بتراتيب الدعم وعدم جودة وسلامة المنتوجات.وتم في ذات الحملات حجز 1.5طنا من التمر، و2طن من الفرينة المدعم، و1طنا من الاعلاف، و 920علبة تبغ، و1400 لتر زيت نباتي مدعم وحوالي5.5 طن من الفواكه الجافة، وكميات من العصائر والحلويات وكذلك كميات من الاسماك الفاسدة غير الصالحة لاستهلاك والتي تم اتلافها لاحقا.من جهة أخرى، وزعت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار وانتظامية التزود والتزويد بالمواد الاسهلاكية والي بنزرت محمد قويدر ، 226 الف لتر من الكميات العادية الدورية من الزيت النباتي المدعم في جميع معتمديات الولاية ، وتولت أيضا، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، توزيع 17 الف لتر اضافية استثنائية من الزيت النباتي المدعم بالاحياء الشعبية بكل من معتمديات غار الملح، ومنزل بورقيبة، وتينجة، واوتيك، وجرزونة ومنزل جميل وبنزرت الجنوبية ومازل هذا البرنامج الخصوصي للتوزيع متواصلا خلال كامل شهر رمضان ليستهدف جميع المعتمديات واهم المناطق الشعبية والريفية بالولاية ، بالتوازي مع تواصل المجهود الرقابي لفرق الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت و الفرق المشتركة مع بقية الهياكل المتداخلة، وفق ذات المصدر.