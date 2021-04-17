المنستير: المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة يمنع مؤقّتا زيارة المرضي إلاّ في الحالات القصوى توقّيا من انتشار فيروس كورونا

وات -

علّق المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في مدخله الرئيسي منذ الأمس لافتتين لمزيد تحسيس المواطنين بأنّ سلامتهم " تمنع زيارة المرضي في الوقت الحاضر إلاّ في الحالات القصوى وبترخيص من الطبيب المباشر".وذكر المدير العام للمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير لطفي بوبكر في تصريح اليوم لــ(وات) أنّ تعليق هذه اللافتات يأتي لمزيد تحسيس المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وإجبارية ارتداء الكمامة، موضحا أنّهم اتّخذوا هذا الإجراء حرصا بالأساس على سلامة المواطنين خاصة مع تطور الوباء وأنّهم يعولون كثيرا على تعاون المواطنين معهم.ويقيم حاليا 409 مرضى بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي يستقبل يوميا أكثر من 3 آلاف مواطن ومواطنة بمختلف أقسامه سواء منها أقسام الاختصاص أو القسم الاستعجالي أو العيادات الخارجية أو مركز التوليد وطب الولدان حسب لطفي بوبكر.وتشهد ولاية المنستير تطوّرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وهي ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا وبلغ المعدل الجهوي للإصابات بكورونا خلال خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 15 أفريل الجاري 217 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وسجّل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير منذ بداية جائحة كورونا عدّة إصابات في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي.