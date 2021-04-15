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معهد الرصد الجوي: هبوب رياح رملية بالجنوب اليوم وغدا

Publié le Jeudi 15 Avril 2021 - 19:57 قراءة: 0 د, 24 ث
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، مساء يوم الخميس، في نشرة متابعة ان الوضع الجوي،يكون ملائما لهبوب رياح رملية قوية بالجنوب.

وذكر المعهد في نشرته انه وعلى إثر تمركز منخفض جوي صحراوي على جنوب تونس، يكون الوضع الجوي ملائما لهبوب رياح قوية يومي الخميس 15 افريل و الجمعة 16 افريل الجاري، بمناطق الجنوب حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و80 كيلومتر في الساعة وتصل محليا الى 100 كلم/س وتكون مثيرة للرمال والتربة مع انخفاض للرؤيا الافقية الى دون 400 متر.







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